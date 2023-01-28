У Филипповича и Закановича, у каждого свои ветки. Где они являются кураторами, вместе с тем, заходят к друг-другу в гости, виртуально конечно.
Смотрю, выше соседи не очень лицеприятно высказались. По большому счёту, сам конечно, особых надежд на обоюдное дружелюбие не питал.
Что им, замечательным соседям можно пожелать. Наверное чтобы они были умными, эрудированными и адекватными. Главное не забывать, что свободу слова никто не отменял, благо у нас в стране нет репрессивных Законов, типа об иноагентах и т.д.
111: Да заходил я к нему и раскручивал предыдущую застывшую его тему, просто никогда не имел наглость запугивать кого либо в своей ветке, птшут и пишут, даже матерятся, взрослые люди, сами понимают.
Есть общепринятая закреплённая правилами цензура. При этом также есть лазейки, где можно кого-то критиковать и т д. не указывая ников, имён. Корифеи понимают о ком речь. В целом конечно не красиво и не хорошо, со стороны отдельных "грамотеев, такие уловки использовать. За мемы не говорю, на мой взгляд, опять же общепринятая практика, если конечно к месту и времени. Некоторые товарищи критикуют бывших спортсменов, мол якобы образованности у нас недостаточно. Но это дело наживное, как говорится век живи, век учись.
18 сентября 1799 года в женском францисканском монастыре Святого Иосифа состоялся военный совет, на котором Суворов произнёс исторические слова. Его речь перед генералами и офицерами была записана его подчинённым генералом Петром Багратионом и стала достоянием истории: Цитата:
«Мы окружены горами, окружены врагом сильным, возгордившимся победою. Со времени дела при Пруте, при Государе Императоре Петре Великом, русские войска никогда не были в таком гибелью грозящем положении. Нет, это уже не измена, а явное предательство, разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за спасение Австрии. Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая — на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы — русские! С нами Бог! Спасите, спасите честь и достояние России и её Самодержца! Спасите сына его!»
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать