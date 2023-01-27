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≡ Кесарю - кесарево. Вакцинированным от COVID-19 приношу свои извинения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46059
Кесарю - кесарево. Вакцинированным от COVID-19 приношу свои извинения
Отправлено: 27.01.23 - 10:36
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Наткнулся в интернете, на статью, в этой статье на полном серьёзе высказывается обвинение в адрес непривитых, которые знали об опасности прививок, но ничего не сделали, чтобы спасти тех, кто решил вакцинироваться. Статья на английском языке, ссылка на оригинал
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
999
Re: Кесарю - кесарево. Вакцинированным от COVID-19 приношу свои...
Отправлено: 27.01.23 - 10:36
#1
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Бред какой-то! Мода что ли извиняться за все подряд! Ну я уже раза три прививался, мои друзья, знакомые, коллеги. Никто и не заметил последствий. А вот две семьи друзей, где половина состава потеряли из-за ковида и возможно отсутствия прививок, очень даже знаю, не говоря уж о многих-многих знакомых, которых забрала пандемия. Все это проходили, во времена первых прививок от оспы тоже были "революционэры",призывавшие на баррикады.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2934
Re: Кесарю - кесарево. Вакцинированным от COVID-19 приношу свои...
Отправлено: 27.01.23 - 11:03
#2
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13431
Re: Кесарю - кесарево. Вакцинированным от COVID-19 приношу свои...
Отправлено: 28.01.23 - 14:34
#3
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Цитата:
Статья на английском языке, ссылка на оригинал:

<div style="word-wrap: break-word; max-width: 250px;">https://iqfy.com/unvaccinated-silence/</div>


хороший сайт))) экспертный ничего не скажу))
всем советую пройти на него и почитать некоторые статьи чтобы понять уровень источников ильяса
например статья под названием "Anal sex is ruining our buttholes, and buttholes deserve better"
дословно: анальный секс разрушает наши ж**ы а наши ж**ы заслуживают лучшего)))
там все материалы подобного пошиба)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1381
Re: Кесарю - кесарево. Вакцинированным от COVID-19 приношу свои...
Отправлено: 28.01.23 - 15:44
#4
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Нет, ну я понимаю, что есть антиваксеры. Но не понимаю, зачем публично об этом заявлять? Садомазохизм какой то. Ну раз на то пошло, то и я заявлю, что сегодня пойду 5-ый раз прививаться, а от гриппа, так каждый год прививаюсь. Хотя тоже знаком, кто не прививается, как и Дантист. Правда никто не умер, но вот последствия не очень приятные остались. Одна обоняние после гриппа потеряла, у другого одышка постоянная и нехватка воздуха после короны. Но как говориться, каждому своё. 8-)
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
552
Re: Кесарю - кесарево. Вакцинированным от COVID-19 приношу свои...
Отправлено: 28.01.23 - 20:13
#5
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Цитата:
abaika95:
дословно: анальный секс разрушает наши ж**ы а наши ж**ы заслуживают лучшего)))

до слез статья )))

А если по существу- совать пальцы в розетку вредно, но... все мы люди взрослые и делаем только то, чего хотим сами, не так ли? )
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