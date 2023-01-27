Отправлено: - 15:44

Нет, ну я понимаю, что есть антиваксеры. Но не понимаю, зачем публично об этом заявлять? Садомазохизм какой то. Ну раз на то пошло, то и я заявлю, что сегодня пойду 5-ый раз прививаться, а от гриппа, так каждый год прививаюсь. Хотя тоже знаком, кто не прививается, как и Дантист. Правда никто не умер, но вот последствия не очень приятные остались. Одна обоняние после гриппа потеряла, у другого одышка постоянная и нехватка воздуха после короны. Но как говориться, каждому своё.