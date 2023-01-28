Re: Фигуранты дела о рудненском колесе обозрения попросили...

Отправлено: - 12:43

Финпол и КНБ за пол дня могли бы раскрыть это дело, им доподлинно известно куда ушли деньги , кто организатор и кого назначили козлами. Однако никто не спешит это делать по известному только им причине, видимо время ещё не пришло, а так одни догадки