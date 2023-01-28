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≡ Фигуранты дела о рудненском колесе обозрения попросили смягчить наказание. Что решил Верховный суд?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46059
Фигуранты дела о рудненском колесе обозрения попросили смягчить наказание. Что решил Верховный суд?
Отправлено: 28.01.23 - 12:07
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Тлеуов оспаривал эпизод с получением взятки в 200 000 тенге от руководителя проектной компании, просил изменить приговор в этой части. Гаврильчик вообще полностью отрицал вину и просил его оправдать.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
681
Re: Фигуранты дела о рудненском колесе обозрения попросили...
Отправлено: 28.01.23 - 12:07
#1
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Начнёт ржаветь - пойдёт на металлолом.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1141
Re: Фигуранты дела о рудненском колесе обозрения попросили...
Отправлено: 28.01.23 - 12:23
#2
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Думаю,даже ослу понятно что Гаврильчик вообще не приделах,как и тот водитель директора КТЭКа,как и цыгана "директор" по акиматовскому делу. Просто козлы отпущения.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5829
Re: Фигуранты дела о рудненском колесе обозрения попросили...
Отправлено: 28.01.23 - 12:43
#3
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Финпол и КНБ за пол дня могли бы раскрыть это дело, им доподлинно известно куда ушли деньги , кто организатор и кого назначили козлами. Однако никто не спешит это делать по известному только им причине, видимо время ещё не пришло, а так одни догадки
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22248
Re: Фигуранты дела о рудненском колесе обозрения попросили...
Отправлено: 28.01.23 - 12:59
#4
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Амирка катался там уже 27го апреля..

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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
239
Re: Фигуранты дела о рудненском колесе обозрения попросили...
Отправлено: 28.01.23 - 14:33
#5
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Говорят, что когда психолог прокатился на рудненском колесе обозрения, то составил заключение, что количество суицидов от увиденного увеличится многократно, поэтому сняли противовесы, что утилизировать колесо по законным основаниям))) Шютка
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
999
Re: Фигуранты дела о рудненском колесе обозрения попросили...
Отправлено: 28.01.23 - 18:01
#6
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Вспомнил анекдот про льва, который может сьесть 50кг мяса. Сьесть то может, только кто ж ему даст? Так и здесь, основные фигуранты, смешно даже. Не по чину им такие суммы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3761
Re: Фигуранты дела о рудненском колесе обозрения попросили...
Отправлено: 28.01.23 - 18:41
#7
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Цитата:
111:
Амирка катался


Да, будет что вспомнить на старости: - как космонавт-турист полетел в космос за 20 000 000 на канувшем в Лету "Буране", так и Амирка покатался за 340 000 000 тоже на канувшем в Лету колесе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22248
Фигуранты дела о рудненском колесе обозрения попросили смягчить наказание. Что решил Верховный суд?
Отправлено: 28.01.23 - 19:47
#8
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Цитата:
ACROS:
Амирка покатался за 340 000 000 тоже на канувшем в Лету колесе.

Если бы не блохеры, то может и полетали бы, в ветреную погоду..

[Исправлено: 111, 28.01.2023 - 19:48]
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