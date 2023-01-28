Отправлено: - 20:11

111:

Да заходил я к нему и раскручивал предыдущую застывшую его тему, просто никогда не имел наглость запугивать кого либо в своей ветке, птшут и пишут, даже матерятся, взрослые люди, сами понимают.

Цитата:Есть общепринятая закреплённая правилами цензура. При этом также есть лазейки, где можно кого-то критиковать и т д. не указывая ников, имён. Корифеи понимают о ком речь. В целом конечно не красиво и не хорошо, со стороны отдельных "грамотеев, такие уловки использовать. За мемы не говорю, на мой взгляд, опять же общепринятая практика, если конечно к месту и времени. Некоторые товарищи критикуют бывших спортсменов, мол якобы образованности у нас недостаточно. Но это дело наживное, как говорится век живи, век учись.