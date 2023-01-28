Прогноз на 5 дней
ясно-13°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46059
Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 10:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, не случайно нынешнее руководство РК практически не вспоминает о нем. Для них он не пример. Димаш с женой жили в «трешке», он не стеснялся ходить на работу пешком и без охраны, не заморачивался роскошью и не имел миллиардных счетов за границей. Человек жил и работал для страны, для своего народа.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22248
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 14:50
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все мы помним, какой особый режим вводят в городе, если приезжают первые лица государства. Улицы перекрыты за сутки до приезда, людям не позволяют находиться на балконах. Чинуши боятся собственного народа, о каком взаимоуважении можно говорить?

А я вспоминаю, как в 1965 году впервые прилетел в Алма-Ату, хотел перебежать улицу, идущую с Медео, но стоящий у «зебры» милиционер попросил минутку подождать. Через минуту мимо нас проехал ЗИМ, на заднем сиденье которого сидел Кунаев. «Батя проехал!» - уважительно произнес страж порядка и тут же открыл движение.

Много чего можно вспомнить не в пользу нынешних зажравшихся чинуш, живущих на небесах.



Скорее тут идет в основном сравнение наших государственных строев, и как бы в СССР он преподносится лучше и качественней..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22248
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 14:56
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бегущий по городу человек - лучшая агитация за здоровье и за отказ от вредных привычек. Никакими занятиями в вонючих, лишенных кислорода залах бег не заменишь.


Ну я в таких вонючих и лишенных кислорода залах тренировался с детского сада.
Еще с года 1975го..
Надо было в пять лет при сорокоградусном морозе или даже в школе бежать на улицу и заниматься баскетболом или борьбой?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22248
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 15:07
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанае исчезли все градообразующие предприятия, о них сегодня напоминают разгромленные территории да остановки - «КСК», «КЖБИ», «Химзавод» и 

Автор ошибается.
Восхваляя Советскую власть.
Грабить химзавод начали в конце 80х, туда же и КСК..
Но это же был как вроде Советский Союз?
Или я уже ошибаюсь?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3761
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 15:42
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога:
Так удаляйте сразу !![/qu

Невозможно и скучно, не отклоняясь, писать о самом пробеге.

Тогда лучше штампами и лозунгами, типа: "Народ и партия - едины", " Да здравствует КПСС", ну или востребованную ко времени: " Голосуйте за КПСС - блок коммунистов и беспартийных", или "СССР - оплот мира и демократии".
Кстати, заметили в Красном Партизане, вдоль трассы на Рудный, на двухэтажках до сих пор на крыше домов висит часть лозунга времён СССР и КПСС, он звучал полностью так: - "Дадим стране больше продукции высшего качества с меньшими затратами" - так вроде был; - он висит с 1980 года.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3761
Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 16:17
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
простых трешках


Не жил он в простой трёшке: - они все ( работника аппарата ЦК КПК и Сов.Мина - жили в отдельном квартале- называемым в простонародьё- совминовские дома) в 1986-89 гг я учился заочно в ВПШ при ЦК КПК..

Автор, очевидно, грешит неточностями ( не раз замечал и писал об этом редакции) и явно "забывает" по прошествии времени;- стесняюсь спросить - Токаев в честь кого тогда назвал город им. Конаево: - в честь своих ( как модно нынче среди так называемой политэлиты) родственников или в честь Динмухамеда Ахметовича Кунаева - члена Политбюро ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана ??
Кстати, Димашем - называть его имели право только очень близкие люди.

[Исправлено: ACROS, 28.01.2023 - 16:56]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22248
Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 16:58
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Токаев в честь кого тогда назвал город им. Конаево: - в честь своих ( как модно нынче среди так называемой политэлиты) родственников или в честь Динмухамеда Ахметовича Кунаева - члена Политбюро ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана

Это где?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3761
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 17:54
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший казахский Лас-Вегас - Капчагай. С прошлого года второй президент переименовал его и сделал столицей области.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22248
Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 18:05
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Бывший казахский Лас-Вегас - Капчагай. С прошлого года второй президент переименовал его и сделал столицей области.

Блин, не знал.
Выходит Токаев увековечил Кунаева?
А почему тов. Денисов об этом умолчал и хает действующую власть, тогда как должен любить, интересно..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3761
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 18:14
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
тов. Денисов


Заметил, что у тов. Денисова - как у всех, практически, бывших спортсменов маловато грамотёшки и образованности ( именно образованности, а не образования- это два разные понятия): часто пишет невпопад, не о том и не к месту.
Просто редакции он импонирует своим жизненным опытом и якобы критичностью к властям.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5829
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 19:47
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[b]Кстати, Димашем - называть его имели право только очень близкие люди.[/bтоде тоже хотел заметить эту ситуацию, вроде говорим Леонид Ильич, но не Лёнька же ведь, на будущее чтоб знали
Профайл Посетить вебсайт
Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
552
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 20:42
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по тому, что статья всё таки опубликована- или шал уже прям совсем не у руля или у автора будут серьёзные проблемы и найдут хрень какую-нибудь дома типо РПГ или что-нибудь ещё. Или как варик гос.измену нарисуют). В любом случае- истину глаголешь.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 138, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 138
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS