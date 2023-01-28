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Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
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Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 10:31
Думаю, не случайно нынешнее руководство РК практически не вспоминает о нем. Для них он не пример. Димаш с женой жили в «трешке», он не стеснялся ходить на работу пешком и без охраны, не заморачивался роскошью и не имел миллиардных счетов за границей. Человек жил и работал для страны, для своего народа.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 14:50
Цитата:
Скорее тут идет в основном сравнение наших государственных строев, и как бы в СССР он преподносится лучше и качественней..
Все мы помним, какой особый режим вводят в городе, если приезжают первые лица государства. Улицы перекрыты за сутки до приезда, людям не позволяют находиться на балконах. Чинуши боятся собственного народа, о каком взаимоуважении можно говорить?
А я вспоминаю, как в 1965 году впервые прилетел в Алма-Ату, хотел перебежать улицу, идущую с Медео, но стоящий у «зебры» милиционер попросил минутку подождать. Через минуту мимо нас проехал ЗИМ, на заднем сиденье которого сидел Кунаев. «Батя проехал!» - уважительно произнес страж порядка и тут же открыл движение.
Много чего можно вспомнить не в пользу нынешних зажравшихся чинуш, живущих на небесах.
А я вспоминаю, как в 1965 году впервые прилетел в Алма-Ату, хотел перебежать улицу, идущую с Медео, но стоящий у «зебры» милиционер попросил минутку подождать. Через минуту мимо нас проехал ЗИМ, на заднем сиденье которого сидел Кунаев. «Батя проехал!» - уважительно произнес страж порядка и тут же открыл движение.
Много чего можно вспомнить не в пользу нынешних зажравшихся чинуш, живущих на небесах.
Скорее тут идет в основном сравнение наших государственных строев, и как бы в СССР он преподносится лучше и качественней..
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 14:56
Цитата:
Ну я в таких вонючих и лишенных кислорода залах тренировался с детского сада.
Еще с года 1975го..
Надо было в пять лет при сорокоградусном морозе или даже в школе бежать на улицу и заниматься баскетболом или борьбой?
Бегущий по городу человек - лучшая агитация за здоровье и за отказ от вредных привычек. Никакими занятиями в вонючих, лишенных кислорода залах бег не заменишь.
Ну я в таких вонючих и лишенных кислорода залах тренировался с детского сада.
Еще с года 1975го..
Надо было в пять лет при сорокоградусном морозе или даже в школе бежать на улицу и заниматься баскетболом или борьбой?
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 15:07
Цитата:
Автор ошибается.
Восхваляя Советскую власть.
Грабить химзавод начали в конце 80х, туда же и КСК..
Но это же был как вроде Советский Союз?
Или я уже ошибаюсь?
В Костанае исчезли все градообразующие предприятия, о них сегодня напоминают разгромленные территории да остановки - «КСК», «КЖБИ», «Химзавод» и
Автор ошибается.
Восхваляя Советскую власть.
Грабить химзавод начали в конце 80х, туда же и КСК..
Но это же был как вроде Советский Союз?
Или я уже ошибаюсь?
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 15:42
Гога:
Так удаляйте сразу !![/qu
Невозможно и скучно, не отклоняясь, писать о самом пробеге.
Тогда лучше штампами и лозунгами, типа: "Народ и партия - едины", " Да здравствует КПСС", ну или востребованную ко времени: " Голосуйте за КПСС - блок коммунистов и беспартийных", или "СССР - оплот мира и демократии".
Кстати, заметили в Красном Партизане, вдоль трассы на Рудный, на двухэтажках до сих пор на крыше домов висит часть лозунга времён СССР и КПСС, он звучал полностью так: - "Дадим стране больше продукции высшего качества с меньшими затратами" - так вроде был; - он висит с 1980 года.
Так удаляйте сразу !![/qu
Невозможно и скучно, не отклоняясь, писать о самом пробеге.
Тогда лучше штампами и лозунгами, типа: "Народ и партия - едины", " Да здравствует КПСС", ну или востребованную ко времени: " Голосуйте за КПСС - блок коммунистов и беспартийных", или "СССР - оплот мира и демократии".
Кстати, заметили в Красном Партизане, вдоль трассы на Рудный, на двухэтажках до сих пор на крыше домов висит часть лозунга времён СССР и КПСС, он звучал полностью так: - "Дадим стране больше продукции высшего качества с меньшими затратами" - так вроде был; - он висит с 1980 года.
Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 16:17
Цитата:
Не жил он в простой трёшке: - они все ( работника аппарата ЦК КПК и Сов.Мина - жили в отдельном квартале- называемым в простонародьё- совминовские дома) в 1986-89 гг я учился заочно в ВПШ при ЦК КПК..
Автор, очевидно, грешит неточностями ( не раз замечал и писал об этом редакции) и явно "забывает" по прошествии времени;- стесняюсь спросить - Токаев в честь кого тогда назвал город им. Конаево: - в честь своих ( как модно нынче среди так называемой политэлиты) родственников или в честь Динмухамеда Ахметовича Кунаева - члена Политбюро ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана ??
Кстати, Димашем - называть его имели право только очень близкие люди.
[Исправлено: ACROS, 28.01.2023 - 16:56]
111:
простых трешках
простых трешках
Не жил он в простой трёшке: - они все ( работника аппарата ЦК КПК и Сов.Мина - жили в отдельном квартале- называемым в простонародьё- совминовские дома) в 1986-89 гг я учился заочно в ВПШ при ЦК КПК..
Автор, очевидно, грешит неточностями ( не раз замечал и писал об этом редакции) и явно "забывает" по прошествии времени;- стесняюсь спросить - Токаев в честь кого тогда назвал город им. Конаево: - в честь своих ( как модно нынче среди так называемой политэлиты) родственников или в честь Динмухамеда Ахметовича Кунаева - члена Политбюро ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана ??
Кстати, Димашем - называть его имели право только очень близкие люди.
[Исправлено: ACROS, 28.01.2023 - 16:56]
Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 16:58
Цитата:
Это где?
ACROS:
Токаев в честь кого тогда назвал город им. Конаево: - в честь своих ( как модно нынче среди так называемой политэлиты) родственников или в честь Динмухамеда Ахметовича Кунаева - члена Политбюро ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана
Токаев в честь кого тогда назвал город им. Конаево: - в честь своих ( как модно нынче среди так называемой политэлиты) родственников или в честь Динмухамеда Ахметовича Кунаева - члена Политбюро ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана
Это где?
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 17:54
Бывший казахский Лас-Вегас - Капчагай. С прошлого года второй президент переименовал его и сделал столицей области.
Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 18:05
Цитата:
Блин, не знал.
Выходит Токаев увековечил Кунаева?
А почему тов. Денисов об этом умолчал и хает действующую власть, тогда как должен любить, интересно..
ACROS:
Бывший казахский Лас-Вегас - Капчагай. С прошлого года второй президент переименовал его и сделал столицей области.
Бывший казахский Лас-Вегас - Капчагай. С прошлого года второй президент переименовал его и сделал столицей области.
Блин, не знал.
Выходит Токаев увековечил Кунаева?
А почему тов. Денисов об этом умолчал и хает действующую власть, тогда как должен любить, интересно..
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 18:14
Цитата:
Заметил, что у тов. Денисова - как у всех, практически, бывших спортсменов маловато грамотёшки и образованности ( именно образованности, а не образования- это два разные понятия): часто пишет невпопад, не о том и не к месту.
Просто редакции он импонирует своим жизненным опытом и якобы критичностью к властям.
111:
тов. Денисов
тов. Денисов
Заметил, что у тов. Денисова - как у всех, практически, бывших спортсменов маловато грамотёшки и образованности ( именно образованности, а не образования- это два разные понятия): часто пишет невпопад, не о том и не к месту.
Просто редакции он импонирует своим жизненным опытом и якобы критичностью к властям.
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