Отправлено: - 14:50

Все мы помним, какой особый режим вводят в городе, если приезжают первые лица государства. Улицы перекрыты за сутки до приезда, людям не позволяют находиться на балконах. Чинуши боятся собственного народа, о каком взаимоуважении можно говорить?



А я вспоминаю, как в 1965 году впервые прилетел в Алма-Ату, хотел перебежать улицу, идущую с Медео, но стоящий у «зебры» милиционер попросил минутку подождать. Через минуту мимо нас проехал ЗИМ, на заднем сиденье которого сидел Кунаев. «Батя проехал!» - уважительно произнес страж порядка и тут же открыл движение.



Много чего можно вспомнить не в пользу нынешних зажравшихся чинуш, живущих на небесах.





Цитата:Скорее тут идет в основном сравнение наших государственных строев, и как бы в СССР он преподносится лучше и качественней..