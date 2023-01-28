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≡ Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
 
 
Страница 3 из 3«123
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Куратор темы: Филипп Филиппович
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7218
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 14:14
#31
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 14:17
#32
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Вот это Любовь..


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 14:19
#33
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Ну я бы не сказал что я люблю Иванушек, потому что они русские, но творчество их уважаю..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 14:21
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати что там по арбузам?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 14:22
#35
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13431
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 14:29
#36
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 14:30
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот Русский Авось, это да, это тема..
Но для начала о Русских Арбузах, кто то знает, что это?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 14:34
#38
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Вот нашел

В Краснодаре на рынке микрорайона Энка продаются особенные арбузы с наклейками с буквой Z, ставшей одним из символов спецоперации на Украине. Покупатели арбузы раскупают. Продавцы утверждают, что привезли плоды из Херсона, сообщает ИА KrasnodarMedia. Наклейка с буквой Z — на каждом арбузе на прилавке. На наклейке также имеется QR-код, который ведет на трек исполнителя Дмитрий Даниленко "Своих не бросаем".





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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 14:38
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще русские арбузы, выращенные в Курске



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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 14:39
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну с арбузами понятно, что такое русское Авось?
Типа захватим Киев за три дня?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
231
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 14:50
#41
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Даю первое, оно же последнее предупреждение.
Малосодержательные, бездоказательные мнения пользователей. Буду удалять.
Цитата:
111:
Вот

Цитата:
abaika95:
че

Намёк, ясен?)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 14:51
#42
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Даю первое, оно же последнее предупреждение.

Да пиши тогда сам, все было по теме, можешь стереть хоть все.
Бегать и плакать по поводу удаленных комментов не мое..
Просто буду знать, что некоторым немного власти, и действуют весьма креново и назло..
Ты видел, чтоб я стирал в своей ветке хоть одного?
Нет.
И никто не видел.
А тут прям немного власти и давай понты гнать..
Пиши сам и сотри все мои безо всяких намеков..

[Исправлено: 111, 28.01.2023 - 15:01]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 15:03
#43
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А правильней бы было сообщить для начала модератору, по поводу нарушение это или нет.
Но иы то торопимся сами стать быстрее насяльниками и мстить..
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
231
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 15:24
#44
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Цитата:
111:
А правильней бы было сообщить для начала модератору

Пока,я сам, не стёр, ни одного!)
Это первое.
Втрое.
Сперва, чем писать, лучше подумать, нет?
Третье.
Ветка предназначена для дискуссий и обсуждений, с той единственной разницей, от остальных, что ты должен обосновать или, накрайняк, хотя бы обяснить своё мнение.
Тема обозначена! Следить будут модераторы и я.

Сильвупле, господа!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3015
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 15:29
#45
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Сперва, чем писать, лучше подумать, нет?


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