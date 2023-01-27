Отправлено: - 15:06

saba:

Нет с этим я никогда не соглашусь.

Цитата:Я не имею в виду советских людей, имею в виду таких как Кисинджер или кто там, Соросы, Гейтсы и прочие, кто мыслит более глобально и кому невыгодно примитивное размножение людей..