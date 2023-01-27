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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 707 из 707«1...705706707
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Куратор темы: 111
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3754
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 14:12
#10591
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 14:31
#10592
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Что то рыбы переел с охотки..
Давненько не было..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1123
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 14:37
#10593
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Европа - последняя битва

Фантастический документальный сериал.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 14:57
#10594
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Цитата:
YESNO:
Германия выйдет из этой войны ещё сильнее,

Как ни странно, но она стала сильнее и многие с этим согласятся, что Гитлер все таки победил Советы, которые из за последующей нищеты своей просто развалились..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 15:00
#10595
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Цитата:
YESNO:
Война с СССР, что бы мы не делали, стала неизбежной

Она стала неизбежной после того, как коммунисты начали заниматься детоубийством..
Все таки причина была в этом..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1226
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 15:00
#10596
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Цитата:
111:
многие с этим согласятся,

Нет с этим я никогда не соглашусь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 15:06
#10597
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Цитата:
saba:
Нет с этим я никогда не соглашусь.

Я не имею в виду советских людей, имею в виду таких как Кисинджер или кто там, Соросы, Гейтсы и прочие, кто мыслит более глобально и кому невыгодно примитивное размножение людей..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 15:09
#10598
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Ну и все таки, СССР больше нет, на месте которого появился режим европейских и американских олигархических структур, которые себе выбрали диктатора, это как в бедных странах Африки, поддерживая диктаторов, выкачивают все природные богатства, алмазы, железо, медь и все остальное..
Все это мировой империализм так сказать..
Об этом ведь пишут и давно.

[Исправлено: 111, 27.01.2023 - 15:10]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 15:20
#10599
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Ну а то что война..
Кстати, что делает Абрамович в Украине?
Правильно,ни там игрют в тесты, в шахты и в месторождения..
Просто тупо между собой, мировыми олигархами..
Кто то говорит он там мертвых мобиков таскает сам, что есть неправда..
Он таи работает со своими друзьями олигархами, чтобы в будущем еще больше выкачивать природных ресурсов у диктатора по дешевке, обрекая этот народ на последующую нищету.
Ничто не напоминает?
И где то через 70 лет, грядет развал той страны, против которой они ведут все это дело..
Какой бы очередной и кровавый диктатор туда не пришел, это будет просто очередная пешка мировых структур..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 16:31
#10600
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Кстати нейтоальная Швейцария поменяла ряд законов и разрешила реэкспорт своего оружия в воюющие страны..
Ждем снарядов для Гепардов конечно же..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 18:17
#10601
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‼️В Казахстане россиян заставили снять Z-свастику с машиныУкраинская пила 🔞



От себя, надо бы по жестче разбираться с такими
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.01.23 - 13:17
#10602
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Предатель России..
Список пополнен..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.01.23 - 15:15
#10603
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Ну и наконец ворачиваемся к своей старой доброй ветке..
Везде хорошо, где нас нет..
Сегодня русские оладьи..
Или украинские?



А, это блины..

[Исправлено: 111, 28.01.2023 - 15:15]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.01.23 - 15:31
#10604
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Только узнал..



Откуда пошло выражение «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского»? Раньше, во Франции, вино имело свойство взрываться. Так что спуститься в погреб за бутылкой шампанского было тем еще риском. В подвалы ходили в специальных защитных костюмах от осколков. Сомелье того времени зачастую были без пальцев или без глаз
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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.01.23 - 15:39
#10605
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[Исправлено: 111, 28.01.2023 - 15:39]
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