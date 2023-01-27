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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3754
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 14:12
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 14:31
Что то рыбы переел с охотки..
Давненько не было..
Давненько не было..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1123
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 14:37
Фантастический документальный сериал.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 14:57
Цитата:
Как ни странно, но она стала сильнее и многие с этим согласятся, что Гитлер все таки победил Советы, которые из за последующей нищеты своей просто развалились..
YESNO:
Германия выйдет из этой войны ещё сильнее,
Германия выйдет из этой войны ещё сильнее,
Как ни странно, но она стала сильнее и многие с этим согласятся, что Гитлер все таки победил Советы, которые из за последующей нищеты своей просто развалились..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 15:00
Цитата:
Она стала неизбежной после того, как коммунисты начали заниматься детоубийством..
Все таки причина была в этом..
YESNO:
Война с СССР, что бы мы не делали, стала неизбежной
Война с СССР, что бы мы не делали, стала неизбежной
Она стала неизбежной после того, как коммунисты начали заниматься детоубийством..
Все таки причина была в этом..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1226
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 15:00
Цитата:
Нет с этим я никогда не соглашусь.
111:
многие с этим согласятся,
многие с этим согласятся,
Нет с этим я никогда не соглашусь.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 15:06
Цитата:
Я не имею в виду советских людей, имею в виду таких как Кисинджер или кто там, Соросы, Гейтсы и прочие, кто мыслит более глобально и кому невыгодно примитивное размножение людей..
saba:
Нет с этим я никогда не соглашусь.
Нет с этим я никогда не соглашусь.
Я не имею в виду советских людей, имею в виду таких как Кисинджер или кто там, Соросы, Гейтсы и прочие, кто мыслит более глобально и кому невыгодно примитивное размножение людей..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 15:09
Ну и все таки, СССР больше нет, на месте которого появился режим европейских и американских олигархических структур, которые себе выбрали диктатора, это как в бедных странах Африки, поддерживая диктаторов, выкачивают все природные богатства, алмазы, железо, медь и все остальное..
Все это мировой империализм так сказать..
Об этом ведь пишут и давно.
[Исправлено: 111, 27.01.2023 - 15:10]
Все это мировой империализм так сказать..
Об этом ведь пишут и давно.
[Исправлено: 111, 27.01.2023 - 15:10]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 15:20
Ну а то что война..
Кстати, что делает Абрамович в Украине?
Правильно,ни там игрют в тесты, в шахты и в месторождения..
Просто тупо между собой, мировыми олигархами..
Кто то говорит он там мертвых мобиков таскает сам, что есть неправда..
Он таи работает со своими друзьями олигархами, чтобы в будущем еще больше выкачивать природных ресурсов у диктатора по дешевке, обрекая этот народ на последующую нищету.
Ничто не напоминает?
И где то через 70 лет, грядет развал той страны, против которой они ведут все это дело..
Какой бы очередной и кровавый диктатор туда не пришел, это будет просто очередная пешка мировых структур..
Кстати, что делает Абрамович в Украине?
Правильно,ни там игрют в тесты, в шахты и в месторождения..
Просто тупо между собой, мировыми олигархами..
Кто то говорит он там мертвых мобиков таскает сам, что есть неправда..
Он таи работает со своими друзьями олигархами, чтобы в будущем еще больше выкачивать природных ресурсов у диктатора по дешевке, обрекая этот народ на последующую нищету.
Ничто не напоминает?
И где то через 70 лет, грядет развал той страны, против которой они ведут все это дело..
Какой бы очередной и кровавый диктатор туда не пришел, это будет просто очередная пешка мировых структур..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 16:31
Кстати нейтоальная Швейцария поменяла ряд законов и разрешила реэкспорт своего оружия в воюющие страны..
Ждем снарядов для Гепардов конечно же..
Ждем снарядов для Гепардов конечно же..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.01.23 - 18:17
‼️В Казахстане россиян заставили снять Z-свастику с машиныУкраинская пила 🔞
От себя, надо бы по жестче разбираться с такими
От себя, надо бы по жестче разбираться с такими
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.01.23 - 13:17
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.01.23 - 15:15
Ну и наконец ворачиваемся к своей старой доброй ветке..
Везде хорошо, где нас нет..
Сегодня русские оладьи..
Или украинские?
А, это блины..
[Исправлено: 111, 28.01.2023 - 15:15]
Везде хорошо, где нас нет..
Сегодня русские оладьи..
Или украинские?
А, это блины..
[Исправлено: 111, 28.01.2023 - 15:15]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.01.23 - 15:31
Только узнал..
Откуда пошло выражение «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского»? Раньше, во Франции, вино имело свойство взрываться. Так что спуститься в погреб за бутылкой шампанского было тем еще риском. В подвалы ходили в специальных защитных костюмах от осколков. Сомелье того времени зачастую были без пальцев или без глаз
Откуда пошло выражение «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского»? Раньше, во Франции, вино имело свойство взрываться. Так что спуститься в погреб за бутылкой шампанского было тем еще риском. В подвалы ходили в специальных защитных костюмах от осколков. Сомелье того времени зачастую были без пальцев или без глаз
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.01.23 - 15:39
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