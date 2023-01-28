Отправлено: - 14:51

Филипп Филиппович:

Даю первое, оно же последнее предупреждение.

[Исправлено: 111, 28.01.2023 - 15:01]

Цитата:Да пиши тогда сам, все было по теме, можешь стереть хоть все.Бегать и плакать по поводу удаленных комментов не мое..Просто буду знать, что некоторым немного власти, и действуют весьма креново и назло..Ты видел, чтоб я стирал в своей ветке хоть одного?Нет.И никто не видел.А тут прям немного власти и давай понты гнать..Пиши сам и сотри все мои безо всяких намеков..