В Краснодаре на рынке микрорайона Энка продаются особенные арбузы с наклейками с буквой Z, ставшей одним из символов спецоперации на Украине. Покупатели арбузы раскупают. Продавцы утверждают, что привезли плоды из Херсона, сообщает ИА KrasnodarMedia. Наклейка с буквой Z — на каждом арбузе на прилавке. На наклейке также имеется QR-код, который ведет на трек исполнителя Дмитрий Даниленко "Своих не бросаем".
Филипп Филиппович: Даю первое, оно же последнее предупреждение.
Да пиши тогда сам, все было по теме, можешь стереть хоть все. Бегать и плакать по поводу удаленных комментов не мое.. Просто буду знать, что некоторым немного власти, и действуют весьма креново и назло.. Ты видел, чтоб я стирал в своей ветке хоть одного? Нет. И никто не видел. А тут прям немного власти и давай понты гнать.. Пиши сам и сотри все мои безо всяких намеков..
111: А правильней бы было сообщить для начала модератору
Пока,я сам, не стёр, ни одного!) Это первое. Втрое. Сперва, чем писать, лучше подумать, нет? Третье. Ветка предназначена для дискуссий и обсуждений, с той единственной разницей, от остальных, что ты должен обосновать или, накрайняк, хотя бы обяснить своё мнение. Тема обозначена! Следить будут модераторы и я.
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