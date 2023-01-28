Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг

Отправлено: - 13:23

Я любил русских и много раз, первая настоящая любовь была к Олесе, их там на новонежинской бригаде было двое двойняшек, Олеся и Алена.

Точнее они меня полюбили, бегали за мной туда сюда и тд, потом я втюрился..

Им было по 6, мне 7..

Несколько лет дружили, пока ездили они на Новонежинскую к родителям на лето, я на Дружбинскую бригаду к деду..