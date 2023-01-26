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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 42 из 42«1...404142
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Куратор темы: Маркс
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18954
Форумная эклектика
Отправлено: 26.01.23 - 16:24
#616
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история из жизни
— Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня отличный улов!
— Не вешай мне лапшу на уши!
Соседка видела, как ты заходил в рыбный магазин!
— Ну, часть улова пришлось продать, конечно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18954
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 15:22
#617
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просто мысли
//Больше вреда от дураков, которые умничают,
чем от умных, которые валяют дурака.///

///От дурака нет особого вреда, до тех пор,
пока другие дураки не выбирают его своим лидером.//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18954
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 15:28
#618
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про пятницу
//В пятницу даже утро добрее.///
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1209
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 19:03
#619
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Цитата:
Маркс:
огонь!!!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3014
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 20:00
#620
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Цитата:
Маркс:

Та ни! Без ХЕХа и ХыМа неузнаваемо! :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18954
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 20:16
#621
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Цитата:
Маркс:
Знают нашего соседа В интернете все подряд. Спит всегда он до обеда Этим радуя ребят! Он любой вопрос толкует Сразу наперекосяк, Просто наш Абай Заканыч Видит все всегда не так.


иетересное стихотворение.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18954
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 20:17
#622
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Цитата:
Маркс:
Отошли подальше дети: Наш сосед большой Чудак! Очень плохо жить на свете, Если видишь все не так.


да точно Чудак.
если даже дети боятся
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18954
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 20:40
#623
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Цитата:
Козлов я:
ХЕХа и ХыМ


читал где то, что на форумах это означает что
человек сморкается(хорошо если в платочек) или отрыгивает.

[Исправлено: alex_60, 27.01.2023 - 20:41]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1226
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 20:57
#624
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Цитата:
alex_60:
пока другие дураки не выбирают его своим лидером.//

"Настоящих буйных мало" В.С. Высоцкий. От себя, Человек способный стать лидером среди дураков уже имеет лидерские качества
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1226
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 20:58
#625
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Прошу прощения за вторжение
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18954
Форумная эклектика
Отправлено: 28.01.23 - 13:19
#626
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субботний анекдот
Прилетают космонавты на другую планету. Померяли состав атмосферы, вроде кислорода достаточно, но надо бы проверить. Достают зажигалку. чтоб проверить будет ли гореть, но тут из-за холма выскакивают аборигенты и бегут к ним, с криком— Не надо, не надо!Один космонавт другому говорит,— Может они что-то знают. Проверь, есть ли в атмосфере легковоспламеняемые компоненты.Тот проверяет, ничего не находит. Опять пытаются зажечь зажигалку, аборигены снова начинают размахивать руками с криками— Не надо, не зажигайте!Космонавты в сомнениях, снова запускают газоанализатор, проверяют спектрометром, ничего опасного. Решают плюнуть на крики, зажигают зажигалку. Ничего не происходит, зажигалка спокойно горит. Аборигены, разочаровано машут рукой и уходят. Космонавты кричат вслед— Постойте! А почему не надо было зажигать огонь?Один старый абориген оборачивается— Так суббота же.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18954
Форумная эклектика
Отправлено: 28.01.23 - 13:22
#627
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тоже про субботу.

Подходит покупатель к газетному киоску и спрашивает?- А вы лотерейные билеты продаете?- Да. А вам для игры в какую лотерею?- А когда будет первый розыгрыш?- В это воскресенье.- Не, так не пойдет: деньги мне нужны уже к этой субботе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18954
Форумная эклектика
Отправлено: 28.01.23 - 13:31
#628
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Загадка.
если удалить одного,
сколько форумчан вернется на форум?
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