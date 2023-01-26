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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 26.01.23 - 16:24
история из жизни
— Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня отличный улов!
— Не вешай мне лапшу на уши!
Соседка видела, как ты заходил в рыбный магазин!
— Ну, часть улова пришлось продать, конечно.
— Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня отличный улов!
— Не вешай мне лапшу на уши!
Соседка видела, как ты заходил в рыбный магазин!
— Ну, часть улова пришлось продать, конечно.
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 15:22
просто мысли
//Больше вреда от дураков, которые умничают,
чем от умных, которые валяют дурака.///
///От дурака нет особого вреда, до тех пор,
пока другие дураки не выбирают его своим лидером.//
//Больше вреда от дураков, которые умничают,
чем от умных, которые валяют дурака.///
///От дурака нет особого вреда, до тех пор,
пока другие дураки не выбирают его своим лидером.//
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 15:28
про пятницу
//В пятницу даже утро добрее.///
//В пятницу даже утро добрее.///
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1209
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 19:03
Цитата:
Маркс:огонь!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3014
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 20:00
Цитата:
Та ни! Без ХЕХа и ХыМа неузнаваемо!
Маркс:
Та ни! Без ХЕХа и ХыМа неузнаваемо!
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 20:16
Цитата:
иетересное стихотворение.
Маркс:
Знают нашего соседа В интернете все подряд. Спит всегда он до обеда Этим радуя ребят! Он любой вопрос толкует Сразу наперекосяк, Просто наш Абай Заканыч Видит все всегда не так.
Знают нашего соседа В интернете все подряд. Спит всегда он до обеда Этим радуя ребят! Он любой вопрос толкует Сразу наперекосяк, Просто наш Абай Заканыч Видит все всегда не так.
иетересное стихотворение.
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 20:17
Цитата:
да точно Чудак.
если даже дети боятся
Маркс:
Отошли подальше дети: Наш сосед большой Чудак! Очень плохо жить на свете, Если видишь все не так.
Отошли подальше дети: Наш сосед большой Чудак! Очень плохо жить на свете, Если видишь все не так.
да точно Чудак.
если даже дети боятся
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 20:40
Цитата:
читал где то, что на форумах это означает что
человек сморкается(хорошо если в платочек) или отрыгивает.
[Исправлено: alex_60, 27.01.2023 - 20:41]
Козлов я:
ХЕХа и ХыМ
ХЕХа и ХыМ
читал где то, что на форумах это означает что
человек сморкается(хорошо если в платочек) или отрыгивает.
[Исправлено: alex_60, 27.01.2023 - 20:41]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1226
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 20:57
Цитата:
"Настоящих буйных мало" В.С. Высоцкий. От себя, Человек способный стать лидером среди дураков уже имеет лидерские качества
alex_60:
пока другие дураки не выбирают его своим лидером.//
пока другие дураки не выбирают его своим лидером.//
"Настоящих буйных мало" В.С. Высоцкий. От себя, Человек способный стать лидером среди дураков уже имеет лидерские качества
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1226
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.23 - 20:58
Прошу прощения за вторжение
Форумная эклектика
Отправлено: 28.01.23 - 13:19
субботний анекдот
Прилетают космонавты на другую планету. Померяли состав атмосферы, вроде кислорода достаточно, но надо бы проверить. Достают зажигалку. чтоб проверить будет ли гореть, но тут из-за холма выскакивают аборигенты и бегут к ним, с криком— Не надо, не надо!Один космонавт другому говорит,— Может они что-то знают. Проверь, есть ли в атмосфере легковоспламеняемые компоненты.Тот проверяет, ничего не находит. Опять пытаются зажечь зажигалку, аборигены снова начинают размахивать руками с криками— Не надо, не зажигайте!Космонавты в сомнениях, снова запускают газоанализатор, проверяют спектрометром, ничего опасного. Решают плюнуть на крики, зажигают зажигалку. Ничего не происходит, зажигалка спокойно горит. Аборигены, разочаровано машут рукой и уходят. Космонавты кричат вслед— Постойте! А почему не надо было зажигать огонь?Один старый абориген оборачивается— Так суббота же.
Прилетают космонавты на другую планету. Померяли состав атмосферы, вроде кислорода достаточно, но надо бы проверить. Достают зажигалку. чтоб проверить будет ли гореть, но тут из-за холма выскакивают аборигенты и бегут к ним, с криком— Не надо, не надо!Один космонавт другому говорит,— Может они что-то знают. Проверь, есть ли в атмосфере легковоспламеняемые компоненты.Тот проверяет, ничего не находит. Опять пытаются зажечь зажигалку, аборигены снова начинают размахивать руками с криками— Не надо, не зажигайте!Космонавты в сомнениях, снова запускают газоанализатор, проверяют спектрометром, ничего опасного. Решают плюнуть на крики, зажигают зажигалку. Ничего не происходит, зажигалка спокойно горит. Аборигены, разочаровано машут рукой и уходят. Космонавты кричат вслед— Постойте! А почему не надо было зажигать огонь?Один старый абориген оборачивается— Так суббота же.
Форумная эклектика
Отправлено: 28.01.23 - 13:22
тоже про субботу.
Подходит покупатель к газетному киоску и спрашивает?- А вы лотерейные билеты продаете?- Да. А вам для игры в какую лотерею?- А когда будет первый розыгрыш?- В это воскресенье.- Не, так не пойдет: деньги мне нужны уже к этой субботе.
Подходит покупатель к газетному киоску и спрашивает?- А вы лотерейные билеты продаете?- Да. А вам для игры в какую лотерею?- А когда будет первый розыгрыш?- В это воскресенье.- Не, так не пойдет: деньги мне нужны уже к этой субботе.
Форумная эклектика
Отправлено: 28.01.23 - 13:31
Загадка.
если удалить одного,
сколько форумчан вернется на форум?
если удалить одного,
сколько форумчан вернется на форум?
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