Форумная эклектика

Отправлено: - 13:19

субботний анекдот

Прилетают космонавты на другую планету. Померяли состав атмосферы, вроде кислорода достаточно, но надо бы проверить. Достают зажигалку. чтоб проверить будет ли гореть, но тут из-за холма выскакивают аборигенты и бегут к ним, с криком— Не надо, не надо!Один космонавт другому говорит,— Может они что-то знают. Проверь, есть ли в атмосфере легковоспламеняемые компоненты.Тот проверяет, ничего не находит. Опять пытаются зажечь зажигалку, аборигены снова начинают размахивать руками с криками— Не надо, не зажигайте!Космонавты в сомнениях, снова запускают газоанализатор, проверяют спектрометром, ничего опасного. Решают плюнуть на крики, зажигают зажигалку. Ничего не происходит, зажигалка спокойно горит. Аборигены, разочаровано машут рукой и уходят. Космонавты кричат вслед— Постойте! А почему не надо было зажигать огонь?Один старый абориген оборачивается— Так суббота же.