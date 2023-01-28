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≡ Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
 
 
Страница 2 из 2«12
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Куратор темы: Филипп Филиппович
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22209
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 13:20
#16
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Цитата:
Филипп Филиппович:
как полюбить людей?

Моя суженая любит Казаха.
Это преступление?
И может наш Амирка полюбит еврейку, его посадить за Веру и Любовь?
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1226
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 13:23
#17
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Или украинский?

Это мировая гордость. я не знаю как Вас , а меня прямо так и распирает от удовольствия , хоть я и родился несколько позже, но Я прямо ближе чувствую свою идейную близость.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22209
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 13:23
#18
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Я любил русских и много раз, первая настоящая любовь была к Олесе, их там на новонежинской бригаде было двое двойняшек, Олеся и Алена.
Точнее они меня полюбили, бегали за мной туда сюда и тд, потом я втюрился..
Им было по 6, мне 7..
Несколько лет дружили, пока ездили они на Новонежинскую к родителям на лето, я на Дружбинскую бригаду к деду..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22209
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 13:26
#19
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Потом Танька Мочалова на Узкой.
Блин, как я ее любил , русскую, но вот она меня не замечала..
Тогда мне уже было 9 лет..
Потом, когда пришлось уехать в казахский поселок, там пришлось полюбить белую белую казашку..
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1226
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 13:28
#20
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Я всегда отмечал, что у ФФ, есть своё мнение, я только приветствую начало нового чата. Я только за , нечто новое , нечто...
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22209
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 13:28
#21
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Сейчас конечно, чтобы любить русскую, жена мешает, может приревновать.
А так, если ты молод и холост, почему бы и нет?
И высокие и статные, ножки ровные, с такими данными можно и казашку полюбить, но статья то о любви к русским.
Будем говорить про них..
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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22209
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 13:30
#22
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Цитата:
saba:
всегда отмечал, что у ФФ, есть своё мнение

Это Любовь, и оно идет от его Сердца..
У него наверно и в доме все русское, и печь, и лежанка, и дом с настоящего не китайского, а русского сруба..
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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22209
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 13:33
#23
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Ох и представляю я Филипа



Это же ведь душа, любить русскую и по русски..

[Исправлено: 111, 28.01.2023 - 13:34]
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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22209
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 13:37
#24
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И даже стиль в квартире и дизайн исконно русский..
Не говоря уже о любви, русского к русской..
Так мило..

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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22209
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 13:39
#25
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Но можно любить, это для особенных, и русские книги, если нет рядом русской женщины, либо мужика.
Тоже как выход из эмоционального плохого состояния..

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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22209
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 13:43
#26
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Эх любовь..
Блин, посмотрел вокруг себя, что же у меня русского?
Чтобы я так де как и автор любил?

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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22209
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 28.01.23 - 13:44
#27
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А..
Вот они, любимые..

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