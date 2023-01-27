Отправлено: - 21:59

yudjin:

а еще с 1 марта за мат в их адрес штраф по двойному тарифу.

Цитата:Не материтесь в адрес педагогов не советую, в этом отношении они могут постоять за себя. Вы же мужчина. Тем более сейчас вообще нравы нынешних детей особенно с подачи продвинутых родителей несколько желают оставлять лучшего. Вот помните была статья про СССР, там было очень много неоднозначных мнений. Я помню свои школьные годы, дежурство в классе это положняк, раз в месяц дежурство по школе с обязательным условие мыть панели, я не знаю, как у Вас , у нас это были стены. Это было нормально. Несколько лет назад одна ученица испортила дверь, что то написала на двери, учительница заставила её отмыть. Потом прокуратура возбудила на учительницу дело, по заявлению родительницы, мамой ей богу не поднимается рука. У меня дочь училась в той же самой школе несколько рантше, потребовались ей документы из школы и по приходу в школу я был поражён целым отрядом уборщиц, а у нас в школе была только престарелая тётя Маша, на всю школу.