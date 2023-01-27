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Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве
Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46058
Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве
Отправлено: 27.01.23 - 17:45
В январе 2023-го педагог-дефектолог колледжа бытсервиса Екатерина КОМИССАРОВА и еще один кредитор обратились с заявлением в полицию, в котором просили привлечь директора колледжа Айгуль НУРКИНУ к ответственности по ст. "Мошенничество".
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 238
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 17:45
занять директору 4 миллиона тенге, о чём люди вообще думают?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22192
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 18:33
Родственникам лучше отдать.
Занимать нельзя, даже родным.
Никто не оценит..
Занимать нельзя, даже родным.
Никто не оценит..
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 20:25
Цитата:
Всё верно: - занимать нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ родным и близким друзьям - это невозвратные деньги. Лучше им подарить - хоть добрым будешь.
111:
Занимать нельзя,
Занимать нельзя,
Всё верно: - занимать нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ родным и близким друзьям - это невозвратные деньги. Лучше им подарить - хоть добрым будешь.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 194
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 20:28
— Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки.
....сказка лож да вней намёк добрым молодцам урок....
....сказка лож да вней намёк добрым молодцам урок....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1379
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 20:51
//- Айгуль Сапаровна 10 января 2020 года попросила меня занять 4 млн тенге, - рассказала «НГ» Комиссарова. - У меня, конечно, таких денег не было, поэтому на следующий день она меня попросила взять кредит с условием, что где-то через полгода она его закроет когда получит отпускные//
Что за люди наивные такие. Пусть сама бы и брала кредит. Ладно когда деньги есть. Можно и занять. Да и то, если знаешь кому и уверен, что отдадут. А то пря ситуация прям как у моего брата, который также товарищу по бизнесу 10 тыс. долларов занял, а потом в Россию переехал. Так и не получив долг назад. Но из принципа нанял "ребят", которые за 50% вернули бабло. Всё лучше, чем ничего.
Что за люди наивные такие. Пусть сама бы и брала кредит. Ладно когда деньги есть. Можно и занять. Да и то, если знаешь кому и уверен, что отдадут. А то пря ситуация прям как у моего брата, который также товарищу по бизнесу 10 тыс. долларов занял, а потом в Россию переехал. Так и не получив долг назад. Но из принципа нанял "ребят", которые за 50% вернули бабло. Всё лучше, чем ничего.
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 21:03
Меня интересует один вопрос, наши педагоги всегда попадают в какие то смехотворные ситуации и все их жалеют, но как то нас в пединституте так не учили. Ремарка: Я ни одного дня не проработал по специальности, возможно если бы проработал, тоже был бы таким же наивным. Подбирал самое неругательное слово.
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 21:44
Какие нынче пошли педагоги, цвет страны можно сказать, пример подрастающему поколению... то на ректоршу коррупционное дело заводят, то директор школы угрожает башкой об унитаз и шмонает компьютеры сотрудников, теперь вот принуждение к кредитам... аж 8 дел...
а еще с 1 марта за мат в их адрес штраф по двойному тарифу... А не слишком ли высоко вознесли этих людей?
а еще с 1 марта за мат в их адрес штраф по двойному тарифу... А не слишком ли высоко вознесли этих людей?
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 21:55
Цитата:
Поэтому, наверное, Гога спрашивал у вас- действительно ли вы истфак звканчивали.
saba:
Я ни одного дня не проработал по специальности,
Я ни одного дня не проработал по специальности,
Поэтому, наверное, Гога спрашивал у вас- действительно ли вы истфак звканчивали.
Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве
Отправлено: 27.01.23 - 21:57
Цитата:
Кстати: - они обе бывшие депутаты облмаслихата.
[Исправлено: ACROS, 27.01.2023 - 22:21]
yudjin:
на ректоршу коррупционное дело заводят, то директор школы угрожает башкой об унитаз
на ректоршу коррупционное дело заводят, то директор школы угрожает башкой об унитаз
Кстати: - они обе бывшие депутаты облмаслихата.
[Исправлено: ACROS, 27.01.2023 - 22:21]
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 21:59
Цитата:
Не материтесь в адрес педагогов не советую, в этом отношении они могут постоять за себя. Вы же мужчина. Тем более сейчас вообще нравы нынешних детей особенно с подачи продвинутых родителей несколько желают оставлять лучшего. Вот помните была статья про СССР, там было очень много неоднозначных мнений. Я помню свои школьные годы, дежурство в классе это положняк, раз в месяц дежурство по школе с обязательным условие мыть панели, я не знаю, как у Вас , у нас это были стены. Это было нормально. Несколько лет назад одна ученица испортила дверь, что то написала на двери, учительница заставила её отмыть. Потом прокуратура возбудила на учительницу дело, по заявлению родительницы, мамой ей богу не поднимается рука. У меня дочь училась в той же самой школе несколько рантше, потребовались ей документы из школы и по приходу в школу я был поражён целым отрядом уборщиц, а у нас в школе была только престарелая тётя Маша, на всю школу.
yudjin:
а еще с 1 марта за мат в их адрес штраф по двойному тарифу.
а еще с 1 марта за мат в их адрес штраф по двойному тарифу.
Не материтесь в адрес педагогов не советую, в этом отношении они могут постоять за себя. Вы же мужчина. Тем более сейчас вообще нравы нынешних детей особенно с подачи продвинутых родителей несколько желают оставлять лучшего. Вот помните была статья про СССР, там было очень много неоднозначных мнений. Я помню свои школьные годы, дежурство в классе это положняк, раз в месяц дежурство по школе с обязательным условие мыть панели, я не знаю, как у Вас , у нас это были стены. Это было нормально. Несколько лет назад одна ученица испортила дверь, что то написала на двери, учительница заставила её отмыть. Потом прокуратура возбудила на учительницу дело, по заявлению родительницы, мамой ей богу не поднимается рука. У меня дочь училась в той же самой школе несколько рантше, потребовались ей документы из школы и по приходу в школу я был поражён целым отрядом уборщиц, а у нас в школе была только престарелая тётя Маша, на всю школу.
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 22:38
Цитата:
Иногда я сам себя не узнаю
ACROS:
Гога спрашивал у вас-
Гога спрашивал у вас-
Иногда я сам себя не узнаю
Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве
Отправлено: 27.01.23 - 22:49
Цитата:
Я к тому, что уровень молодых педагогов упал в соответствии с распущенностью детей и безалаберностью их родителей.
Кровавыми соплями за мат, которыми можно было умыться, как обещал мне отец уже наверное мало кто грозит своим детям.
Цитата:
Это и у меня было. И ни кто не был против... даже если и был, то выполнял и не жаловался. Тем более родители!
Мыл я и парты от надписей, и полы, и стены. И снег вокруг школы чистили вместо физры или трудов, и на субботники ходили, летние отработки...
Сейчас неприкасаемые дети стали. Не дай бог перетрудятся. Куча уборщиц предпенсионного возраста и дядьки, которые летом и косят и поливают.
На днях шли по школьному двору, показываю... здесь была столярная мастерская, здесь слесарная, здесь для домоводства девочек... Сейчас же свели к одному кабинету и чему там учат не понятно.
saba:
Не материтесь в адрес педагогов не советую, в этом отношении они могут постоять за себя.
Не материтесь в адрес педагогов не советую, в этом отношении они могут постоять за себя.
Я к тому, что уровень молодых педагогов упал в соответствии с распущенностью детей и безалаберностью их родителей.
Кровавыми соплями за мат, которыми можно было умыться, как обещал мне отец уже наверное мало кто грозит своим детям.
Цитата:
saba:
Я помню свои школьные годы, дежурство в классе это положняк,
Я помню свои школьные годы, дежурство в классе это положняк,
Это и у меня было. И ни кто не был против... даже если и был, то выполнял и не жаловался. Тем более родители!
Мыл я и парты от надписей, и полы, и стены. И снег вокруг школы чистили вместо физры или трудов, и на субботники ходили, летние отработки...
Сейчас неприкасаемые дети стали. Не дай бог перетрудятся. Куча уборщиц предпенсионного возраста и дядьки, которые летом и косят и поливают.
На днях шли по школьному двору, показываю... здесь была столярная мастерская, здесь слесарная, здесь для домоводства девочек... Сейчас же свели к одному кабинету и чему там учат не понятно.
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 28.01.23 - 08:25
Ох я расскажу про своё обучение физике, у нас в 19 школе директором был Сергей Михайлович Маяцкий, надеюсь ничего не переврал, так начиная класса с шестого уроки физики проходили у нас так, заходит С.М. и говорит так девчонки учить параграф, пацаны доски разгружать. Мне нравилось.Потом в 9 классе пришла другая учительница поняла . что мы даже азов не знаем, махнула на нас рукой и потихоньку нам помогала. Своей тройкой по физике я обязан исключительно ей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3014
Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве
Отправлено: 28.01.23 - 10:48
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