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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46058
Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 10:31
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Думаю, не случайно нынешнее руководство РК практически не вспоминает о нем. Для них он не пример. Димаш с женой жили в «трешке», он не стеснялся ходить на работу пешком и без охраны, не заморачивался роскошью и не имел миллиардных счетов за границей. Человек жил и работал для страны, для своего народа.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5826
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 10:31
#1
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86 году за полгода до декабрьских событии, Я и ещё несколько людей ожидали когда откроется магазин пластинок,и перед нами неспеша беседуя с кем-то неизвестным шел сам Кунаев. От удивления кажется у меня волосы стали дыбом и округлились глаза, тогда Динмухамед Ахметович повернулся ко мне и протянул руку.как дела?- Спросили меня, я ничего не смог ему ответить и тогда он меня похлопал по плечу и пошли они дальше.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5826
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 10:44
#2
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В 90году наш маслозавод стал АО Акбулак, директор стал президентом этого самого завода,пьяница мастер сырцеха стал директором, который передал свою должность сестрёнке,та с восьмого класса работала на заводе кастеляншей. Ну и дела! Не переставали удивляться работники завода. Уже через год завод закрылся по причине отсутствия сырья и до сих пор закрыт.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5826
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 11:03
#3
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Землю всего района не дали выкупить местному населению,активистов закрыли на полгода в изолятор, быстренько оформили бумаги под началом начальника сх управления, тот впоследствии оказался представителем очень высокой персоны из Астаны (акима тогда тоже за что-то там преследовали, потом выяснилось, несговорчивым оказался). Теперь местное население не может даже с полей собрать солому, потому что новая уборочная техника последнюю очень мелко крошит, а зерно сразу продается. Спиртзавод, маслозавод и другие предприятия и совхозы всего района остались лишь в памяти населения,
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1224
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева
Отправлено: 28.01.23 - 11:18
#4
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о чём статья про Кунаева или про пробег? Если пройтись пешком для 1 лица это подвиг, то я упомянул про Турсумбаева, а Акрос , чьим мнением я дорожу поправил меня . что он не сделал ничего хорошего. Что лучше ходить пешком или правильно управлять областью , но при этом ездить на Мерседесе( простите Шевроле Тахо, пересмотрел статью в НГ)
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