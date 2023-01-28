Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Памяти Димаша Кунаева

Отправлено: - 10:31

86 году за полгода до декабрьских событии, Я и ещё несколько людей ожидали когда откроется магазин пластинок,и перед нами неспеша беседуя с кем-то неизвестным шел сам Кунаев. От удивления кажется у меня волосы стали дыбом и округлились глаза, тогда Динмухамед Ахметович повернулся ко мне и протянул руку.как дела?- Спросили меня, я ничего не смог ему ответить и тогда он меня похлопал по плечу и пошли они дальше.