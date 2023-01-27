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≡ Смену часового пояса в Костанайской области обсудят в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46056
Смену часового пояса в Костанайской области обсудят в Казахстане
Отправлено: 27.01.23 - 21:54
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Будет решаться вопрос влияния изменения времени на все сферы деятельности граждан. Поскольку, возможно, будет поднят вопрос по порядку исчисления времени на всей территории Республики Казахстан.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
678
Смену часового пояса в Костанайской области обсудят в Казахстане
Отправлено: 27.01.23 - 21:54
#1
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Давно пора решить этот вопрос.
Только не понятно, почему во внимание берётся всё, что угодно, кроме научных исследований, которые давно доказали вредное влияние несоответствия административного времени природному солнечному.
Вариант единого времени для всей территории Казахстана - абсолютно безграмотный.

[Исправлено: Skeptic, 27.01.2023 - 22:19]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3751
Re: Смену часового пояса в Костанайской области обсудят в...
Отправлено: 27.01.23 - 22:02
#2
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Цитата:
Skeptic:
во внимание берётся всё, что угодно,


Самое главное: - это МНЕНИЕ акима области - Архимед ушёл , пришёл Кумар - наверное он не против что бы перевели стрелки.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18950
Смену часового пояса в Костанайской области обсудят в Казахстане
Отправлено: 27.01.23 - 22:05
#3
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харакири.
способ сохранить свое достоинство.
принят в Японии.
это так, для информации.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1222
Re: Смену часового пояса в Костанайской области обсудят в...
Отправлено: 28.01.23 - 08:15
#4
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В общем неплохо. если учтут все мнения, чтобы знали я против.
Я не основываюсь на научных фактах, у меня нет маленьких детей, я консервативен. меня очень непросто подвинуть на час, пусть учтут моё мнение.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
678
Смену часового пояса в Костанайской области обсудят в Казахстане
Отправлено: 28.01.23 - 08:30
#5
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Цитата:
saba:

Открою вам "страшную" тайну:
Вы даже не заметите момент возврата области в свой часовой пояс. Особенно, если воскресенье у вас - выходной.
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