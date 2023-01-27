Re: Смену часового пояса в Костанайской области обсудят в...

Отправлено: - 08:15

В общем неплохо. если учтут все мнения, чтобы знали я против.

Я не основываюсь на научных фактах, у меня нет маленьких детей, я консервативен. меня очень непросто подвинуть на час, пусть учтут моё мнение.