Отправлено: - 05:10

Филипп Филиппович:

Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют Он же)

Цитата:----Не он же ---***Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин прославился своей искрометной сатирой, которая актуальна и по сей день. Однако фразы, авторство который ему приписывают, он не произносил. Впервые выражение «Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, не задумываясь: пьют и воруют» появилось у Михаила Зощенко в сборнике бытовых новелл и исторических анекдотов «Голубая книга» в 1935 году.***