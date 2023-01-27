Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 23:59

Чёрная машина едет в гараж

Пешком на последний этаж

На руках двухствольный винтаж

На стене нацарапано «Крым наш»



На улице туман, все по домам,

Выгребет тот... у кого есть план, хочешь дописать свою сказку - надень маску,



Я не понял как мы попали в эту картину, походу мы сами себя и кинули, сидели на нефти теперь на карантине, такие модные и спортивные



Медленно погасли уличные фонари Стой!

На месте любая фигура замри



Эй Ты че оторвался так от земли?

А? Давай без дураков, здесь у нас бой быков



По традиции мы не щадим стариков, из нормальных людей делам карликов

Из художников делаем нариков.. из предателей «морозовых павликов»



Мы про Бога забыли, за то мы деньги любили

Храмов настроили...- лавэ отбили

Совесть похоронили, отпели красиво

Теперь спроси меня: «Брат в чем сила?»

