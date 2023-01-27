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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 14:50
#3391
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Цитата:
ACROS:
старый сенатор

От моей веры в Жана Казахстан осталось процентов 10 не более. И то в разряде. а вдруг. А может случится чудо. мы же все верим в чудо, тем более Новый Год недавно был.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 15:51
#3392
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Цитата:
saba:
поэтому спорить я с Вами не буду.

:-) Правильно.
Зачем с фактами спорить?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 17:31
#3393
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Цитата:
alex_60:

___Ты был прав - Джокович в финале . А у юниорок в финале - две россиянки играют .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1123
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 21:31
#3394
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18950
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 21:37
#3395
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Цитата:
YESNO:

хотелось бы узнать цель
выставления с ютуба видео здесь.
именно вашу цель.

[Исправлено: alex_60, 27.01.2023 - 21:39]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 21:42
#3396
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Цитата:
alex_60:
хотелось бы узнать цель

Очень хорошая песня, правда больше всего мне нравится в исполнении Пугачёвой, я за автора не буду отвечать. наверное хотел отметить прошедшее 85 летие Высоцкого.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1123
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:16
#3397
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Цитата:
alex_60:
хотелось бы узнать цель

Товарищ, не ершись.


Раньше не слушал эту песню в исполнении Марины Влади. Да по сути это её песня и никто не имеет право её исполнять.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3751
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:19
#3398
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Цитата:
saba:
может случится чудо


Какое чудо вы захотели: - жить как арабы - для этого у нас всё есть, даже больше чем у арабов( у них- только одна нефть; у нас - вся таблица Менделея): - осталось найти такого же шейха.
А, пока случиться будущее чудо- берите лопату, нагнитесь и работайте до пенсии - вот ваше реальное чудо.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1123
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:21
#3399
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Alex, эта тоже нравиться.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1123
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:29
#3400
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:48
#3401
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Цитата:
ACROS:
у нас - вся таблица Менделея)

Я согласен, таблица Менделеева у нас есть, другое дело как изъять её? Послушайте М. Джакишева , как нам удалось выйти на первое место в мире по добыче Урана
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:50
#3402
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У нас было целое управление :СевКазгеология", говорят за их карты в 90 е целое состояние давали.Теперь всё проще, полиметалл рулит
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18950
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:58
#3403
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Цитата:
saba:

извините за нескромный вопрос, вы уже не работаете в такси?

[Исправлено: alex_60, 27.01.2023 - 22:59]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 23:26
#3404
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Да Я уже не раблотЦитата:
alex_60:
извините за нескромный вопрос, вы уже не работаете в такси?

Постоянно
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1123
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 23:59
#3405
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Чёрная машина едет в гараж
Пешком на последний этаж
На руках двухствольный винтаж
На стене нацарапано «Крым наш»

На улице туман, все по домам,
Выгребет тот... у кого есть план, хочешь дописать свою сказку - надень маску,

Я не понял как мы попали в эту картину, походу мы сами себя и кинули, сидели на нефти теперь на карантине, такие модные и спортивные

Медленно погасли уличные фонари Стой!
На месте любая фигура замри

Эй Ты че оторвался так от земли?
А? Давай без дураков, здесь у нас бой быков

По традиции мы не щадим стариков, из нормальных людей делам карликов
Из художников делаем нариков.. из предателей «морозовых павликов»

Мы про Бога забыли, за то мы деньги любили
Храмов настроили...- лавэ отбили
Совесть похоронили, отпели красиво
Теперь спроси меня: «Брат в чем сила?»
Профайл
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