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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 14:50
Цитата:
От моей веры в Жана Казахстан осталось процентов 10 не более. И то в разряде. а вдруг. А может случится чудо. мы же все верим в чудо, тем более Новый Год недавно был.
ACROS:
старый сенатор
старый сенатор
От моей веры в Жана Казахстан осталось процентов 10 не более. И то в разряде. а вдруг. А может случится чудо. мы же все верим в чудо, тем более Новый Год недавно был.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 15:51
Цитата:
Правильно.
Зачем с фактами спорить?
saba:
поэтому спорить я с Вами не буду.
поэтому спорить я с Вами не буду.
Правильно.
Зачем с фактами спорить?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 17:31
Цитата:
___Ты был прав - Джокович в финале . А у юниорок в финале - две россиянки играют .
alex_60:
___Ты был прав - Джокович в финале . А у юниорок в финале - две россиянки играют .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 21:31
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18950
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 21:37
Цитата:
хотелось бы узнать цель
выставления с ютуба видео здесь.
именно вашу цель.
[Исправлено: alex_60, 27.01.2023 - 21:39]
YESNO:
хотелось бы узнать цель
выставления с ютуба видео здесь.
именно вашу цель.
[Исправлено: alex_60, 27.01.2023 - 21:39]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 21:42
Цитата:
Очень хорошая песня, правда больше всего мне нравится в исполнении Пугачёвой, я за автора не буду отвечать. наверное хотел отметить прошедшее 85 летие Высоцкого.
alex_60:
хотелось бы узнать цель
хотелось бы узнать цель
Очень хорошая песня, правда больше всего мне нравится в исполнении Пугачёвой, я за автора не буду отвечать. наверное хотел отметить прошедшее 85 летие Высоцкого.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:16
Цитата:
Товарищ, не ершись.
Раньше не слушал эту песню в исполнении Марины Влади. Да по сути это её песня и никто не имеет право её исполнять.
alex_60:
хотелось бы узнать цель
хотелось бы узнать цель
Товарищ, не ершись.
Раньше не слушал эту песню в исполнении Марины Влади. Да по сути это её песня и никто не имеет право её исполнять.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3751
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:19
Цитата:
Какое чудо вы захотели: - жить как арабы - для этого у нас всё есть, даже больше чем у арабов( у них- только одна нефть; у нас - вся таблица Менделея): - осталось найти такого же шейха.
А, пока случиться будущее чудо- берите лопату, нагнитесь и работайте до пенсии - вот ваше реальное чудо.
saba:
может случится чудо
может случится чудо
Какое чудо вы захотели: - жить как арабы - для этого у нас всё есть, даже больше чем у арабов( у них- только одна нефть; у нас - вся таблица Менделея): - осталось найти такого же шейха.
А, пока случиться будущее чудо- берите лопату, нагнитесь и работайте до пенсии - вот ваше реальное чудо.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:21
Alex, эта тоже нравиться.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:29
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:48
Цитата:
Я согласен, таблица Менделеева у нас есть, другое дело как изъять её? Послушайте М. Джакишева , как нам удалось выйти на первое место в мире по добыче Урана
ACROS:
у нас - вся таблица Менделея)
у нас - вся таблица Менделея)
Я согласен, таблица Менделеева у нас есть, другое дело как изъять её? Послушайте М. Джакишева , как нам удалось выйти на первое место в мире по добыче Урана
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:50
У нас было целое управление :СевКазгеология", говорят за их карты в 90 е целое состояние давали.Теперь всё проще, полиметалл рулит
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18950
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 22:58
Цитата:
извините за нескромный вопрос, вы уже не работаете в такси?
[Исправлено: alex_60, 27.01.2023 - 22:59]
saba:
извините за нескромный вопрос, вы уже не работаете в такси?
[Исправлено: alex_60, 27.01.2023 - 22:59]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 23:26
Да Я уже не раблотЦитата:
Постоянно
alex_60:
извините за нескромный вопрос, вы уже не работаете в такси?
извините за нескромный вопрос, вы уже не работаете в такси?
Постоянно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 23:59
Чёрная машина едет в гараж
Пешком на последний этаж
На руках двухствольный винтаж
На стене нацарапано «Крым наш»
На улице туман, все по домам,
Выгребет тот... у кого есть план, хочешь дописать свою сказку - надень маску,
Я не понял как мы попали в эту картину, походу мы сами себя и кинули, сидели на нефти теперь на карантине, такие модные и спортивные
Медленно погасли уличные фонари Стой!
На месте любая фигура замри
Эй Ты че оторвался так от земли?
А? Давай без дураков, здесь у нас бой быков
По традиции мы не щадим стариков, из нормальных людей делам карликов
Из художников делаем нариков.. из предателей «морозовых павликов»
Мы про Бога забыли, за то мы деньги любили
Храмов настроили...- лавэ отбили
Совесть похоронили, отпели красиво
Теперь спроси меня: «Брат в чем сила?»
Пешком на последний этаж
На руках двухствольный винтаж
На стене нацарапано «Крым наш»
На улице туман, все по домам,
Выгребет тот... у кого есть план, хочешь дописать свою сказку - надень маску,
Я не понял как мы попали в эту картину, походу мы сами себя и кинули, сидели на нефти теперь на карантине, такие модные и спортивные
Медленно погасли уличные фонари Стой!
На месте любая фигура замри
Эй Ты че оторвался так от земли?
А? Давай без дураков, здесь у нас бой быков
По традиции мы не щадим стариков, из нормальных людей делам карликов
Из художников делаем нариков.. из предателей «морозовых павликов»
Мы про Бога забыли, за то мы деньги любили
Храмов настроили...- лавэ отбили
Совесть похоронили, отпели красиво
Теперь спроси меня: «Брат в чем сила?»
-
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