Отправлено: - 11:12

Ильяс:

Все фальшивое насквозь. Деньги надо тратить на тренеров, чтобы воспитать своих спортсменов, а не всё это.

saba:

Поизучайте, посмотрите , а потом высказывайтесь, Вы же у нас почти общественный деятель, почти политик, общественник, на приёмы к акиму ходите должны как то вопрос изучить перед высказыванием.

ACROS:

Вот это его и портит.

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