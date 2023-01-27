Отправлено: - 13:56

Мы ждали открытия, эмоции есть, потому что давно здесь не были, хотя раньше часто ходили. Эти два месяца мы заменяли его бургерами в другой сети.

На правах рекламы?Цитата:Фу, какая срамота...Пожарить дома котлету, налить на булки майонез с кетчупом, засунуть котлету меж булок уже не способны... вот молодежь!Кому такая невеста нужна?