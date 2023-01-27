Re: Асанов журналистам, которым запрещают освещать суды: Нужно...

Отправлено: - 21:24

Тут мы все наивные. Как сказал один мент( в хорошем смысле, полицейским назвать его нельзя, он сам не хочет, а милиционером наверное неправильно) перефразируя известную поговорку, : Судья это не должность, судья это счастье"