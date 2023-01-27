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Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46056
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 13:47
ДеМакдоналдсификация ресторана, вероятно, заключается только в отсутствии прежнего названия и небольшом ребрендинге меню. В остальном - те же стулья и столы, примерно те же бургеры, не сильно изменилась и рабочая форма сотрудников.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2934
Re: Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети...
Отправлено: 27.01.23 - 13:47
Люблю в Маке - Биг Мак, Биг Тейсти, пирожок вишневый. Надеюсь, что эти позиции остались.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22192
Re: Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети...
Отправлено: 27.01.23 - 13:52
Все встало на свои места..
Аренда приносит деньги государству, что еще надо..
Аренда приносит деньги государству, что еще надо..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8980
Re: Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети...
Отправлено: 27.01.23 - 13:56
На правах рекламы?
Цитата:
Фу, какая срамота...
Пожарить дома котлету, налить на булки майонез с кетчупом, засунуть котлету меж булок уже не способны... вот молодежь!
Кому такая невеста нужна?
Цитата:
Мы ждали открытия, эмоции есть, потому что давно здесь не были, хотя раньше часто ходили. Эти два месяца мы заменяли его бургерами в другой сети.
Фу, какая срамота...
Пожарить дома котлету, налить на булки майонез с кетчупом, засунуть котлету меж булок уже не способны... вот молодежь!
Кому такая невеста нужна?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3748
Re: Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети...
Отправлено: 27.01.23 - 14:05
Цитата:
Наверное, культпоход - так раньше в моей молодости назывались вылазки в кино, в театр, в цирк или куда то в музей, но не в столовую или ( туда вообще не ходили) в ресторан.
Время меняется- нравы и понятия меняются. Впрочем: - на вкус и цвет- товарищей нет.
yudjin:
Фу,
Фу,
Наверное, культпоход - так раньше в моей молодости назывались вылазки в кино, в театр, в цирк или куда то в музей, но не в столовую или ( туда вообще не ходили) в ресторан.
Время меняется- нравы и понятия меняются. Впрочем: - на вкус и цвет- товарищей нет.
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 14:08
ну как же, а то отстанем по показателям.
пока то в лидерах.
///Самое большое количество тучных людей в Центральной Азии проживает в Казахстане.
Их число достигает почти 24,4% от общего количества взрослого населения.
Такие данные приводит Avesta.Tj со ссылкой на отчет
Всемирной продовольственной программы ООН.
в штатах правда больше,36,2 процента толстых.
ну там и макдональдсов больше.
[Исправлено: alex_60, 27.01.2023 - 14:12]
пока то в лидерах.
///Самое большое количество тучных людей в Центральной Азии проживает в Казахстане.
Их число достигает почти 24,4% от общего количества взрослого населения.
Такие данные приводит Avesta.Tj со ссылкой на отчет
Всемирной продовольственной программы ООН.
в штатах правда больше,36,2 процента толстых.
ну там и макдональдсов больше.
[Исправлено: alex_60, 27.01.2023 - 14:12]
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 14:19
Цитата:
вспомнилось, во время сессии ,хоть летом ,хоть зимой,часов в двенадцать ночи
шли играть в футбол, мозги развеять.
ну кто в общаге жил.
а во время семестра и каникул в лес походы ,зимой в горы ...
километров двести от города.
чего только не было. безумные встречи Нового года и подобное.
из "покушать " пельменная была раз в месяц.
я про это рассказывал.
ACROS:
так раньше в моей молодости назывались вылазки в кино, в театр, в цирк или куда то в музей,
так раньше в моей молодости назывались вылазки в кино, в театр, в цирк или куда то в музей,
вспомнилось, во время сессии ,хоть летом ,хоть зимой,часов в двенадцать ночи
шли играть в футбол, мозги развеять.
ну кто в общаге жил.
а во время семестра и каникул в лес походы ,зимой в горы ...
километров двести от города.
чего только не было. безумные встречи Нового года и подобное.
из "покушать " пельменная была раз в месяц.
я про это рассказывал.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1215
Re: Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети...
Отправлено: 27.01.23 - 14:31
Цитата:
Ну вот. а всё ругаем плохую жизнь, а сами пухнем с голоду . Не знаю, один только раз был в Челябинске , не могу сказать ничего плохого, как и хорошего. Не запомнилось, если кому то нравится на здоровье, ну или на нездоровье
alex_60:
пока то в лидерах
пока то в лидерах
Ну вот. а всё ругаем плохую жизнь, а сами пухнем с голоду . Не знаю, один только раз был в Челябинске , не могу сказать ничего плохого, как и хорошего. Не запомнилось, если кому то нравится на здоровье, ну или на нездоровье
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22192
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 14:34
Жаль конечно Макдак, детям было там хорошо..
Ну с этим, наши уже наверно не пойдут сюда..
Оно приятней сидеть думаю с этим же в Марте или Плазе..
Дети едят, мы ходим выбираем трусики и маечки..
Все же удобней..
Ну с этим, наши уже наверно не пойдут сюда..
Оно приятней сидеть думаю с этим же в Марте или Плазе..
Дети едят, мы ходим выбираем трусики и маечки..
Все же удобней..
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1083
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 20:43
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1695
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 21:14
Цитата:
А у нас во время учёбы в ЧПИ(сейчас ЮУРГУ) раз в неделю баня и пельменная, а со стипендии раз в месяц кафе Цыпленок табака.
[Исправлено: КГСПС, 27.01.2023 - 21:15]
alex_60:
А у нас во время учёбы в ЧПИ(сейчас ЮУРГУ) раз в неделю баня и пельменная, а со стипендии раз в месяц кафе Цыпленок табака.
[Исправлено: КГСПС, 27.01.2023 - 21:15]
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 21:28
Цитата:
баня это отдельное воспоминание.
кто дольше в парилке высидит.
один раз ели откачали.
КГСПС:
раз в неделю баня
раз в неделю баня
баня это отдельное воспоминание.
кто дольше в парилке высидит.
один раз ели откачали.
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 21:30
Цитата:
и да, разгрузка вагонов на базах,
тоже было культурным мероприятием.
КГСПС:
раз в месяц кафе Цыпленок табака.
раз в месяц кафе Цыпленок табака.
и да, разгрузка вагонов на базах,
тоже было культурным мероприятием.
Re: Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети...
Отправлено: 27.01.23 - 21:53
анекдот в тему
Отстояв небольшую очередь в буфете, студент говорит продавщице:
- Пять сосисок..
.Из очереди:
- Шикует!
- И 47 вилок!
Отстояв небольшую очередь в буфете, студент говорит продавщице:
- Пять сосисок..
.Из очереди:
- Шикует!
- И 47 вилок!
-
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