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≡ "Полы ледяные, батареи холодные" - Жильцы 9-этажки в Костанае уже 7 лет пытаются выяснить, по чьей вине они мерзнут в своих квартирах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46054
"Полы ледяные, батареи холодные" - Жильцы 9-этажки в Костанае уже 7 лет пытаются выяснить, по чьей вине они мерзнут в своих квартирах
Отправлено: 27.01.23 - 17:58
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Жильцы девятиэтажного дома № 8 в 8 микрорайоне с середины января жалуются на то, что температура в их квартирах опустилась до 11-16 градусов. От регулярных жалобы в ПКСК и КТЭК людям теплее не становится.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
238
Re: "Полы ледяные, батареи холодные" - Жильцы 9-этажки...
Отправлено: 27.01.23 - 17:58
#1
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Заявление о привлечении КСП Сеним к уголовной ответственности по статье 189 растрата и хищения вверенного имущества, ждёт окончания февраля. И в марте дам ход делу. Зимой их не трогал, чтобы не устроили саботаж с отоплением.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12422
Re: "Полы ледяные, батареи холодные" - Жильцы 9-этажки...
Отправлено: 27.01.23 - 18:10
#2
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Это все НУМЕРОЛОГИЯ! И цифровая кабалистика!
Восьмой микрорайон, восьмой дом, и квартира номер восемь! :lol:

Кетек, или как там его, и запупыристые чинушки совсем тут непричем! :lol:
Цитата:
№№ 8 и 16 пришли двое сотрудников ГКП "КТЭК". По словам Айгуль, они замерили температуру и сами ощущали, что холодно, но результаты замеров не показали и акт не составили. Сказали только, что в кварьтире № 16 температура 20 градусов Источник:


Вот видите в квартире №16 намного лучше, чем в квартире №8.
Если бы эти деятели подняли свои ленивые зады до квартиры 32, то было бы ещё лучше и пришлось бы убавлять отопление!

А корреспондент вообще ленивый, даже до 8 дойти не смог. :lol:
Цитата:
Уже на следующий день температура в квартирах вновь упала. 24 января корреспондент «НГ» посетил квартиру № 4.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22192
Re: "Полы ледяные, батареи холодные" - Жильцы 9-этажки...
Отправлено: 27.01.23 - 18:12
#3
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Конечно жесть, но не уверен, что это только из за студии
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12422
Re: "Полы ледяные, батареи холодные" - Жильцы 9-этажки...
Отправлено: 27.01.23 - 18:25
#4
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Вот например адрес городского Акунаматата Пушкина кошеси дом 98.
Сразу должно быть понятно что там должно быть тепло.
У акунаматата побольше адрес: Пустырь имени акунаматата дом 66!!!
И в нем есть наверное очень - очень теплый шестой этаж!
Потянто, что жить честно с таким адресом абсолютно невозможно! :lol:
Хочется наверное тырить и тыриииииитть... ну хоть ветки с деревьев города! :lol:

Нехорошая квартира у Булгакова была №50 в доме 10 (302БИС).
Он романы писал, например Мастер и Маргарита.
И героев поселял в своём же доме!
:lol:
На Большой Садовой Стоит дом здоровый.
Живет в доме наш брат Организованный пролетариат.
И я затерялся между пролетариатом
Как какой-нибудь, извините за выражение, атом.
Жаль, некоторых удобств нет
Например – испорчен ватерклозет.
С умывальником тоже беда: Д
нем он сухой, а ночью из него на пол течет вода.
Питаемся понемножку:
Сахарин и картошка.
Свет электрический – странной марки:
То потухнет, а то опять ни с того ни с сего разгорится ярко.
Теперь, впрочем, уже несколько дней горит подряд,
И пролетариат очень рад.
За левой стеной женский голос выводит: „бедная чайка…“
А за правой играют на балалайке.

Всё дело в том что нурлыкуны с ономастами только улицы в поте лица перефигачивают, но забывают про номера и этажи.
Вот если бы они были чуть затейлевее,
в акунаматате могли бы басни писать,
а жители жить счастливо! ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9150
Re: "Полы ледяные, батареи холодные" - Жильцы 9-этажки...
Отправлено: 27.01.23 - 19:08
#5
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Цитата:
Мы спим под двумя одеялами, - рассказала "НГ" в этот день Татьяна Власова. - Под одним невозможно.

Источник:

Я люблю в холодке спать,что бы градусов 17-19 было,закроешься одеялом и вырубаешься до самого утра,а вот в жаре вообще не спиться почему то.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13427
Re: "Полы ледяные, батареи холодные" - Жильцы 9-этажки...
Отправлено: 27.01.23 - 19:39
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Я люблю в холодке спать,что бы градусов 17-19 было,закроешься одеялом и вырубаешься до самого утра,а вот в жаре вообще не спиться почему то.

одно дело спать другое когда дети бегают днем при такой температуре дома без одеяла!
Цитата:
Пришли к выводу - причина холода все-таки в том, что руководство детской студии переоборудовало систему отопления. Отдел жилотношений выписал предписание о демонтаже пола. По информации теплокомпании, это предписание до сих пор не исполнено.

7 лет? 7 лет?!!! вы серьезно не могли 7 лет выяснить кто виноват??
ни в акимат ни в прокуратуру ни в сми не обращались 7 лет живя при 19 градусах???
Цитата:
Серый волк:
Вот например адрес городского Акунаматата Пушкина

я правильно понимаю что СВ на форуме это как такой городской сумасшедший его принято не замечать в обсуждениях ну что то там бормочет что с него взять? пока он не начинает о мировой политике или про ссср бормотать и тут сразу же поклонники у него появляются?))
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