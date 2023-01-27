Отправлено: - 19:39

Добринцофф:

Я люблю в холодке спать,что бы градусов 17-19 было,закроешься одеялом и вырубаешься до самого утра,а вот в жаре вообще не спиться почему то.

Пришли к выводу - причина холода все-таки в том, что руководство детской студии переоборудовало систему отопления. Отдел жилотношений выписал предписание о демонтаже пола. По информации теплокомпании, это предписание до сих пор не исполнено.



Серый волк:

Вот например адрес городского Акунаматата Пушкина

Цитата:одно дело спать другое когда дети бегают днем при такой температуре дома без одеяла!Цитата:7 лет? 7 лет?!!! вы серьезно не могли 7 лет выяснить кто виноват??ни в акимат ни в прокуратуру ни в сми не обращались 7 лет живя при 19 градусах???Цитата:я правильно понимаю что СВ на форуме это как такой городской сумасшедший его принято не замечать в обсуждениях ну что то там бормочет что с него взять? пока он не начинает о мировой политике или про ссср бормотать и тут сразу же поклонники у него появляются?))