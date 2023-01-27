"Полы ледяные, батареи холодные" - Жильцы 9-этажки в Костанае уже 7 лет пытаются выяснить, по чьей вине они мерзнут в своих квартирах
Отправлено: 27.01.23 - 17:58
Жильцы девятиэтажного дома № 8 в 8 микрорайоне с середины января жалуются на то, что температура в их квартирах опустилась до 11-16 градусов. От регулярных жалобы в ПКСК и КТЭК людям теплее не становится. Читать новость
Заявление о привлечении КСП Сеним к уголовной ответственности по статье 189 растрата и хищения вверенного имущества, ждёт окончания февраля. И в марте дам ход делу. Зимой их не трогал, чтобы не устроили саботаж с отоплением.
Это все НУМЕРОЛОГИЯ! И цифровая кабалистика! Восьмой микрорайон, восьмой дом, и квартира номер восемь!
Кетек, или как там его, и запупыристые чинушки совсем тут непричем! Цитата:
№№ 8 и 16 пришли двое сотрудников ГКП "КТЭК". По словам Айгуль, они замерили температуру и сами ощущали, что холодно, но результаты замеров не показали и акт не составили. Сказали только, что в кварьтире № 16 температура 20 градусов Источник:
Вот например адрес городского Акунаматата Пушкина кошеси дом 98. Сразу должно быть понятно что там должно быть тепло. У акунаматата побольше адрес: Пустырь имени акунаматата дом 66!!! И в нем есть наверное очень - очень теплый шестой этаж! Потянто, что жить честно с таким адресом абсолютно невозможно! Хочется наверное тырить и тыриииииитть... ну хоть ветки с деревьев города!
Нехорошая квартира у Булгакова была №50 в доме 10 (302БИС). Он романы писал, например Мастер и Маргарита. И героев поселял в своём же доме!
На Большой Садовой Стоит дом здоровый. Живет в доме наш брат Организованный пролетариат. И я затерялся между пролетариатом Как какой-нибудь, извините за выражение, атом. Жаль, некоторых удобств нет Например – испорчен ватерклозет. С умывальником тоже беда: Д нем он сухой, а ночью из него на пол течет вода. Питаемся понемножку: Сахарин и картошка. Свет электрический – странной марки: То потухнет, а то опять ни с того ни с сего разгорится ярко. Теперь, впрочем, уже несколько дней горит подряд, И пролетариат очень рад. За левой стеной женский голос выводит: „бедная чайка…“ А за правой играют на балалайке.
Всё дело в том что нурлыкуны с ономастами только улицы в поте лица перефигачивают, но забывают про номера и этажи. Вот если бы они были чуть затейлевее, в акунаматате могли бы басни писать, а жители жить счастливо!
Добринцофф: Я люблю в холодке спать,что бы градусов 17-19 было,закроешься одеялом и вырубаешься до самого утра,а вот в жаре вообще не спиться почему то.
одно дело спать другое когда дети бегают днем при такой температуре дома без одеяла! Цитата:
Пришли к выводу - причина холода все-таки в том, что руководство детской студии переоборудовало систему отопления. Отдел жилотношений выписал предписание о демонтаже пола. По информации теплокомпании, это предписание до сих пор не исполнено.
7 лет? 7 лет?!!! вы серьезно не могли 7 лет выяснить кто виноват?? ни в акимат ни в прокуратуру ни в сми не обращались 7 лет живя при 19 градусах??? Цитата:
Серый волк: Вот например адрес городского Акунаматата Пушкина
я правильно понимаю что СВ на форуме это как такой городской сумасшедший его принято не замечать в обсуждениях ну что то там бормочет что с него взять? пока он не начинает о мировой политике или про ссср бормотать и тут сразу же поклонники у него появляются?))
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