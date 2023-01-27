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≡ Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46054
Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в мошенничестве
Отправлено: 27.01.23 - 17:45
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В январе 2023-го педагог-дефектолог колледжа бытсервиса Екатерина КОМИССАРОВА и еще один кредитор обратились с заявлением в полицию, в котором просили привлечь директора колледжа Айгуль НУРКИНУ к ответственности по ст. "Мошенничество".
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
238
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 17:45
#1
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занять директору 4 миллиона тенге, о чём люди вообще думают?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22192
Re: Преподаватель костанайского колледжа обвиняет директора в...
Отправлено: 27.01.23 - 18:33
#2
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Родственникам лучше отдать.
Занимать нельзя, даже родным.
Никто не оценит..
Профайл
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