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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18940
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 10:26
#3376
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5-5 пока в первом сете.
Хачанов- Циципас.
полуфинал.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 11:45
#3377
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Для Гоги. Просто это предлог, что в одном , что в другом случае. Да и в Донбассе всё не так однозначно. Не буду ничего оспаривать, скажу лишь, что в течение этих 8 лет жители Донбасса в России не нужны были правящей власти, да это был удобный предлог , чтобы держать в напряжении Украину. Иначе бы в 2014 году Россия приняла бы после референдумов Донецкую и Луганскую области в свой состав и всё. И Украина бы стерпела. она не была так подготовлена к конфликту , как сейчас и запад бы повозмущался и затих, как это было с Крымом. И не было бы такой войны, как сейчас. ведь на самом деле страдают не только украинцы, а куда деть более 100000 русских солдат уже убитых на этой войне, а раненые? просто в 2022 году изменилась геополитическая ситуация для России, запад не принял её условия, плюс Крым без сухопутного пути остался без полноценного снабжения. Ведь любой мост, даже такой как Крымский не может решить задач по полноценному функционированию, такого большого региона как Крым, тем более в условиях изоляции. Вот эта ситуация с войной на самом деле такая огромная ловушка для всех. И для Запада и для России, ну а мы, как те из пословицы::Когда паны дерутся, у хлопцев чубы трещат". И самое страшное, что выхода не видно . Даже если Россия победит Украину, что дальше, есть какой нибудь выход? Каково светлое будущее? Кем будет Россия после войны? Вы же видите. что у нас очень много людей очень лояльно относившихся к России, сейчас настроены резко против. Если бы мы жили в закрытом мире, тогда сказочки российской пропаганды про нацистов в Украине, может быть и прокатили бы. Но сейчас можно ведь увидеть мир даже не 2 сторон, можно посмотреть, всё что преподносится со всех ракурсов немного проанализировать и сделать для себя какие то выводы. Я не знаю, если найдётся человек который сможет урегулировать этот кризис, хотя бы на уровне Корейского полуострова. то можно ему сразу ставить памятник и давать сверхнобелевскую премию.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 12:02
#3378
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Цитата:
alex_60:

---Уже 2-0 ,Хачанов проигрывает
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 12:33
#3379
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---Третий сет за Хачановым , борьба продолжается !!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 13:22
#3380
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Цитата:
Гога:
борьба продолжается !!

---Но недолго . Циципас в финале .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 13:23
#3381
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Цитата:
saba:

---Однако чехословаки не бомбили Судеты
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
676
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 13:37
#3382
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Цитата:
Гога:

:-) Им это не важно.
Двойные стандарты называется.
Поверхностно да, Германия оккупировала часть Чехословакии под предлогом защиты немцев и Россия присоединила часть как-бы украинской территории под предлогом защиты русских. Если не вдаваться в детали, чего так не любят сторонники украинского нацизма.
Не хотят они знать, что тогда немцев в Чехословакии никто не бомбил, не убивал, а Донбасс - исторически русская территория с русским населением, которое восемь лет подвергалось бомбёжкам и обстрелам со стороны нацистских карателей.
"Это другое!"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 13:40
#3383
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Цитата:
Гога:
-Однако чехословаки не бомбили Судеты

Донбасс тоже не бомбили, если заметите во время АТО применение авиации с украинской стороны имело единичный характер, но не это главное. Просто это оправдание для агрессии и в том и в другом случае
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 13:43
#3384
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Сразу упреждаю, обстреливали , да и это я тоже не поддерживаю. но мы всего всё равно не узнаем. Для меня большой вопрос, как Гиркин вошёл в Славянск со стрелковым оружием. а уехал на бронетехнике в составе колонны
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 13:48
#3385
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Цитата:
Skeptic:
"Это другое!"

У нас с вами разные и язык и взгляды и аргументация. такого уровня образчика носителя российской пропаганды даже в России трудно найти наверное. Уж простите великодушно. У вас один аргумент, это было , потому что сказали, а они никогда не врут. поэтому спорить я с Вами не буду.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18940
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 13:52
#3386
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Цитата:
Гога:
Циципас в финале .

личный счет теперь
6-0
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18940
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 13:54
#3387
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Цитата:
saba:
образчика носителя российской пропаганды


кроме как о российской пропаганде и СВО
вам похоже больше не о чем говорить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18940
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 14:03
#3388
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новости Казахстана. из сми.
// Кайрат Нуртас запечатлелся в мотошлеме с обнаженным торсом///
//Еркебулан Токтар показал фото с незнакомой женщиной//(не знаю кто это)
//невестка Гульзиры Айдарбековой появилась в образе ангела//(аналогично)
"День должен начинаться так": обнаженная Жания Джуринская подразнила "уятменов" кадрами с Сейшел //
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3746
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 14:14
#3389
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Цитата:
alex_60:
новости Казахстана



Богема. У них другие потребности- им надо гламур, томность, секс, интриги, интрижки, скандалы, измены, разводы и прочая закулисная деятельность.
Зато: - старый сенатор из Старого Казахстана Ашимбаев снова назначен новым депутатом Нового Казахстана и переизбран новыми сенаторами из Нового Казахстана новым спикером нового сената нового казахстана.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.23 - 14:47
#3390
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Цитата:
alex_60:
кроме как о российской пропаганде и СВО вам похоже больше не о чем говорить.

Меня Гога спросил. причём просил ответить именно во флуде я и ответил, не более
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