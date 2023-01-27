Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 11:45

Для Гоги. Просто это предлог, что в одном , что в другом случае. Да и в Донбассе всё не так однозначно. Не буду ничего оспаривать, скажу лишь, что в течение этих 8 лет жители Донбасса в России не нужны были правящей власти, да это был удобный предлог , чтобы держать в напряжении Украину. Иначе бы в 2014 году Россия приняла бы после референдумов Донецкую и Луганскую области в свой состав и всё. И Украина бы стерпела. она не была так подготовлена к конфликту , как сейчас и запад бы повозмущался и затих, как это было с Крымом. И не было бы такой войны, как сейчас. ведь на самом деле страдают не только украинцы, а куда деть более 100000 русских солдат уже убитых на этой войне, а раненые? просто в 2022 году изменилась геополитическая ситуация для России, запад не принял её условия, плюс Крым без сухопутного пути остался без полноценного снабжения. Ведь любой мост, даже такой как Крымский не может решить задач по полноценному функционированию, такого большого региона как Крым, тем более в условиях изоляции. Вот эта ситуация с войной на самом деле такая огромная ловушка для всех. И для Запада и для России, ну а мы, как те из пословицы::Когда паны дерутся, у хлопцев чубы трещат". И самое страшное, что выхода не видно . Даже если Россия победит Украину, что дальше, есть какой нибудь выход? Каково светлое будущее? Кем будет Россия после войны? Вы же видите. что у нас очень много людей очень лояльно относившихся к России, сейчас настроены резко против. Если бы мы жили в закрытом мире, тогда сказочки российской пропаганды про нацистов в Украине, может быть и прокатили бы. Но сейчас можно ведь увидеть мир даже не 2 сторон, можно посмотреть, всё что преподносится со всех ракурсов немного проанализировать и сделать для себя какие то выводы. Я не знаю, если найдётся человек который сможет урегулировать этот кризис, хотя бы на уровне Корейского полуострова. то можно ему сразу ставить памятник и давать сверхнобелевскую премию.