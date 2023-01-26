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≡ Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46050
Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии
Отправлено: 26.01.23 - 21:30
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Рыбакина в прошлом году впервые выиграла турнир из серии «Большого шлема», став победительницей «Уимблдона», а на счету Азаренко две победы и именно на Australian Open - в 2012 и 2013 годах, и она была не против выиграть здесь и в третий раз.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1200
Re: Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале...
Отправлено: 27.01.23 - 10:31
#15
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Цитата:
ACROS:
Самая коррумпированная нац.компания

Зато сколько денег приносит
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3750
Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии
Отправлено: 27.01.23 - 11:12
#16
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Цитата:
Ильяс:
Все фальшивое насквозь. Деньги надо тратить на тренеров, чтобы воспитать своих спортсменов, а не всё это.


Цитата:
saba:
Поизучайте, посмотрите , а потом высказывайтесь, Вы же у нас почти общественный деятель, почти политик, общественник, на приёмы к акиму ходите должны как то вопрос изучить перед высказыванием.


Цитата:
ACROS:
Вот это его и портит.


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3744
Re: Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале...
Отправлено: 27.01.23 - 11:41
#17
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Цитата:
saba:
сколько денег


Кому ???

Вагоны старые, изношенные, зерновозов не хватает, тарифы - зверские, билеты дорогие, культура обслуживания - невысокая.- зато Мамин - богатый и в шоколаде!!!
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