Re: Кесарю - кесарево. Вакцинированным от COVID-19 приношу свои...

Отправлено: - 10:36

Бред какой-то! Мода что ли извиняться за все подряд! Ну я уже раза три прививался, мои друзья, знакомые, коллеги. Никто и не заметил последствий. А вот две семьи друзей, где половина состава потеряли из-за ковида и возможно отсутствия прививок, очень даже знаю, не говоря уж о многих-многих знакомых, которых забрала пандемия. Все это проходили, во времена первых прививок от оспы тоже были "революционэры",призывавшие на баррикады.