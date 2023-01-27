Прогноз на 5 дней
переменная облачность-14°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Кесарю - кесарево. Вакцинированным от COVID-19 приношу свои извинения
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46049
Кесарю - кесарево. Вакцинированным от COVID-19 приношу свои извинения
Отправлено: 27.01.23 - 10:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наткнулся в интернете, на статью, в этой статье на полном серьёзе высказывается обвинение в адрес непривитых, которые знали об опасности прививок, но ничего не сделали, чтобы спасти тех, кто решил вакцинироваться. Статья на английском языке, ссылка на оригинал
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
998
Re: Кесарю - кесарево. Вакцинированным от COVID-19 приношу свои...
Отправлено: 27.01.23 - 10:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред какой-то! Мода что ли извиняться за все подряд! Ну я уже раза три прививался, мои друзья, знакомые, коллеги. Никто и не заметил последствий. А вот две семьи друзей, где половина состава потеряли из-за ковида и возможно отсутствия прививок, очень даже знаю, не говоря уж о многих-многих знакомых, которых забрала пандемия. Все это проходили, во времена первых прививок от оспы тоже были "революционэры",призывавшие на баррикады.
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2933
Кесарю - кесарево. Вакцинированным от COVID-19 приношу свои извинения
Отправлено: 27.01.23 - 11:03
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS