Отправлено: - 21:30

Рыбакина в прошлом году впервые выиграла турнир из серии «Большого шлема», став победительницей «Уимблдона», а на счету Азаренко две победы и именно на Australian Open - в 2012 и 2013 годах, и она была не против выиграть здесь и в третий раз.