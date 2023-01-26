Отправлено: - 13:14

ACROS:

Только что то никто из них не сказал: - где был в дни -кантара- массовых беспорядков: - как и мы, простые обыватели - смотрели куда кривая выведет и что одевать: - будёновку или папаху ??

ACROS:







Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47881 Бывший председатель Комитета по экономическим реформам и региональному развитию Альберт Рау рассказал, что на свою работу оглядывается с чувством удовлетворенности.Источник:

Цитата:Цитата:Однозначно выгадывали в какую сторону переметнуться, а сейчас когда подошли перевыборы стали пиариться!Цитата:Почему у Вас депутатов начинается движняк ближе к дате перевыборов? А после выборов Вас не видно и не слышно тольтко свой дела решаете.