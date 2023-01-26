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≡ Иностранным специалистам облегчат получение разрешения на ПМЖ в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46048
Иностранным специалистам облегчат получение разрешения на ПМЖ в Казахстане
Отправлено: 26.01.23 - 13:19
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Хорошая новость для иностранцев с востребованными профессиями. Согласно решению МВД в рамках внесения коррективов в миграционные правила, они смогут получить разрешение на ПМЖ в облегчённом порядке.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1082
Re: Иностранным специалистам облегчат получение разрешения на...
Отправлено: 26.01.23 - 13:19
#1
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Цитата:
Это врачи, архитекторы, биологи, инженеры, геологи, металлурги, экологи, гидрологи и эксперты в области информационных технологий. Помимо них, облегчённое ПМЖ обещано преподавателям вузов в сфере здравоохранения, а также инженерно-педагогическим работникам технического и профессионального образования.

Источник:


Ну какие это специалисты? В основном бегункам от 20 лет,ни опыта ни желания.. у них нет,им бы день простоять да ночь продержаться..как только закончиться смута в РФ тут же встанут на лыжи
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1137
Re: Иностранным специалистам облегчат получение разрешения на...
Отправлено: 26.01.23 - 14:37
#2
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Да,такой шанс затянуть к нам специалистов из РФ, 1 раз за всю историю предоставился! Пусть эти пацанята остаются у нас! Ведь бежит от войны интелегенция,сливки! Только глупый хочет войны и убийств. Я бы им и квартиры давал в рассрочку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22176
Re: Иностранным специалистам облегчат получение разрешения на...
Отправлено: 26.01.23 - 15:04
#3
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Да, не надо бояться, что сбежавшие из России люди, обратятся в Ждунов.
Они как раз то против войны, а потому согласен, надо все делать, чтобы их как то устраивать, льготы в садики, в высшие учебные, помощь с квартирами..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
191
Re: Иностранным специалистам облегчат получение разрешения на...
Отправлено: 26.01.23 - 21:44
#4
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........знаю одного такого специалиста был гражданинам казахстана уехал в рф принял гражданство как жареным запахло чухнул обратно в казахстан....и кто он специолист в какой сфере...нужны такие спецы?пахнит неприятно.... :-o :-o :-o
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1373
Re: Иностранным специалистам облегчат получение разрешения на...
Отправлено: 27.01.23 - 00:05
#5
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Может и приеду к пенсии, лет через 12-15-ть 8-) :lol:
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