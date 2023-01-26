Re: Иностранным специалистам облегчат получение разрешения на...

Отправлено: - 15:04

Да, не надо бояться, что сбежавшие из России люди, обратятся в Ждунов.

Они как раз то против войны, а потому согласен, надо все делать, чтобы их как то устраивать, льготы в садики, в высшие учебные, помощь с квартирами..