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≡ Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
 
 
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Куратор темы: Филипп Филиппович
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
226
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 26.01.23 - 21:34
#1
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Цитата:
Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагодарите бога прежде всего за то, что вы русской. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русской Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. 

Н.В.Гоголь
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
226
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 26.01.23 - 21:50
#2
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Цитата:
Но прямой любви еще не слышно ни в ком — ее нет также и у вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается, в вас все это производит только одну черствую досаду да уныние. 

Он же
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
226
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 26.01.23 - 22:07
#3
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Цитата:
...такова натура русского человека, что его не заставишь до тех пор говорить, покуда не выведешь его из терпения, зацепя за самую живую струну.

Он же.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
226
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 26.01.23 - 22:57
#4
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Цитата:
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют

Он же)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1189
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 26.01.23 - 23:14
#5
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Он же)

Ох не знаете Вы Николая Васильевича! Почитайте Миргород, Про Ивана Федоровича Шпоньку и его тетушку, да вообще его малороссийские повести и рассказы, тут вам и вылезут кацапы с русскими тараканами и как проклятые москали вино курят и что такое "москаля везть" узнаете. Почитайте повнимательней
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1373
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 27.01.23 - 00:01
#6
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Цитата:
saba:

Редкая птица долетит до середины Днепра (с)
Вечера на хуторе близ Диканьки.
Ну и Вий, как же без него. :lol:
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
226
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 27.01.23 - 00:23
#7
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Цитата:
saba:
Ох не знаете Вы Николая Васильевича!

Терзаюсь от сомнений.
Он русский писатель?
Российский?
Или украинский?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
226
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 27.01.23 - 00:26
#8
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Цитата:
Эл-починно:
Редкая птица долетит до середины Днепра (с)

Ёж, птица гордая!
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