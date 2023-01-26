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Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии
Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 46048
Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии
Отправлено: 26.01.23 - 21:30
Рыбакина в прошлом году впервые выиграла турнир из серии «Большого шлема», став победительницей «Уимблдона», а на счету Азаренко две победы и именно на Australian Open - в 2012 и 2013 годах, и она была не против выиграть здесь и в третий раз.
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(Полноправные пользователи)
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- 25.05.21
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- 236
Re: Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале...
Отправлено: 26.01.23 - 21:30
Все фальшивое насквозь. Деньги надо тратить на тренеров, чтобы воспитать своих спортсменов, а не всё это.
р
(Пользователи)
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- 22.04.22
- Сообщений:
- 191
Re: Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале...
Отправлено: 26.01.23 - 21:33
Еле́на Андре́евна Рыба́кина (род. 17 июня 1999, Москва) — казахстанская теннисистка, победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022); победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде; чемпионка Европы в юниорском командном первенстве до 18 лет. До июня 2018 года выступала за Россию[2].
отец — Андрей Рыбакин, продюсер телекомпании «НТВ-Плюс», —
отец — Андрей Рыбакин, продюсер телекомпании «НТВ-Плюс», —
Re: Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале...
Отправлено: 26.01.23 - 21:40
Цитата:
Почитайте мой комментарий под статьёй о четвертьфинале Рыбакиной, здесь в НГ, повторяться не хочу, кроме того там личные деньги Б.Утемуратова задействованы, а не государственные. а за большое количество уже молодых и маленьких казахстанцев , которые начинают побеждать на международных соревнованиях нужно сказать ему и Рыбакиной и Бублику и Кукушкину и Голубеву и Шведовой с Путинцевой большое спасибо.А если не в теме , а просто сказать своё "фе", то это как то неприлично. Поизучайте, посмотрите , а потом высказывайтесь, Вы же у нас почти общественный деятель, почти политик, общественник, на приёмы к акиму ходите должны как то вопрос изучить перед высказыванием.
Ильяс:
Все фальшивое насквозь.
Все фальшивое насквозь.
Почитайте мой комментарий под статьёй о четвертьфинале Рыбакиной, здесь в НГ, повторяться не хочу, кроме того там личные деньги Б.Утемуратова задействованы, а не государственные. а за большое количество уже молодых и маленьких казахстанцев , которые начинают побеждать на международных соревнованиях нужно сказать ему и Рыбакиной и Бублику и Кукушкину и Голубеву и Шведовой с Путинцевой большое спасибо.А если не в теме , а просто сказать своё "фе", то это как то неприлично. Поизучайте, посмотрите , а потом высказывайтесь, Вы же у нас почти общественный деятель, почти политик, общественник, на приёмы к акиму ходите должны как то вопрос изучить перед высказыванием.
Re: Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале...
Отправлено: 26.01.23 - 21:41
А в тренеров там тоже вкладываются даже не сомневайтесь
Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии
Отправлено: 26.01.23 - 21:53
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3740
Re: Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале...
Отправлено: 26.01.23 - 21:57
Цитата:
Вот это его и портит.
Рыбакина - молодец. Алга, Елена.
Утемуратову - это зачтётся.
Шамиль наверное - яйца свои рвёт, что не послушал Кафельникова - отец её к нему ходил же, просил помочь с финансами, но татарин сказал - Россия большая, но не бездонная, всем не можем помогать. Путин вдует ему, за близорукость.
saba:
на приёмы к акиму ходите
на приёмы к акиму ходите
Вот это его и портит.
Рыбакина - молодец. Алга, Елена.
Утемуратову - это зачтётся.
Шамиль наверное - яйца свои рвёт, что не послушал Кафельникова - отец её к нему ходил же, просил помочь с финансами, но татарин сказал - Россия большая, но не бездонная, всем не можем помогать. Путин вдует ему, за близорукость.
Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии
Отправлено: 26.01.23 - 22:03
В России бы она никогда не стала чемпионкой, потому что не из приближенных
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3740
Re: Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале...
Отправлено: 26.01.23 - 22:06
Цитата:
За Россию на Олимпиаде выступали титулованный американец -в скейтборде и более титулованный кореец -в шорт треке, все они в срочном порядке получали российские паспорта перед Олимпиадой. Так что это не казахское ноу-хау.
Наоборот, я думаю что русским спортсменам надо в срочном порядке принимать гражданство других стран что бы иметь возможность выступать в большом спорте - молодость одна и шанс в спорте он один и продолжительность в большом спорте - 5-10 лет. Пока: - война, потом санкции, потом пока разберутся и так далее, и так лет 10-20 пройдёт.
111:
И паспорт?
И паспорт?
За Россию на Олимпиаде выступали титулованный американец -в скейтборде и более титулованный кореец -в шорт треке, все они в срочном порядке получали российские паспорта перед Олимпиадой. Так что это не казахское ноу-хау.
Наоборот, я думаю что русским спортсменам надо в срочном порядке принимать гражданство других стран что бы иметь возможность выступать в большом спорте - молодость одна и шанс в спорте он один и продолжительность в большом спорте - 5-10 лет. Пока: - война, потом санкции, потом пока разберутся и так далее, и так лет 10-20 пройдёт.
Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии
Отправлено: 26.01.23 - 22:14
Цитата:
Тоже за это, много кто ушел, та же Тутберидзе, убийца спортиков США, уехала в США.
Потом те, которые были в тени Загитовой и Медведевой, тоже много.
А известных заклюют, типа предатели, может и зотят они, но конфискация имущества, по видимому за это скоро будет..
И нам тоже нужны, не верю, что мы способны занимать что то в хоккее, биатлоне, пусть будут лидерами и к тому же наших будут подучивать..
ACROS:
Наоборот, я думаю что русским спортсменам надо в срочном порядке принимать гражданство других стран что бы иметь возможность
Наоборот, я думаю что русским спортсменам надо в срочном порядке принимать гражданство других стран что бы иметь возможность
Тоже за это, много кто ушел, та же Тутберидзе, убийца спортиков США, уехала в США.
Потом те, которые были в тени Загитовой и Медведевой, тоже много.
А известных заклюют, типа предатели, может и зотят они, но конфискация имущества, по видимому за это скоро будет..
И нам тоже нужны, не верю, что мы способны занимать что то в хоккее, биатлоне, пусть будут лидерами и к тому же наших будут подучивать..
Re: Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале...
Отправлено: 26.01.23 - 22:29
Цитата:
И была 191 ракеткой мира, что же вы об этом не пишете? это на момент перехода в Казахстан
родом из Шанхая2022:
До июня 2018 года выступала за Россию[2].
До июня 2018 года выступала за Россию[2].
И была 191 ракеткой мира, что же вы об этом не пишете? это на момент перехода в Казахстан
Re: Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале...
Отправлено: 26.01.23 - 22:31
Кстати на АО российские журналисты спрашивали о её отношениях с Россией, она ответила , что на Уимблдоне она уже сказала всё и всем
Re: Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале...
Отправлено: 26.01.23 - 22:35
Про наших казахстанцев молодых. уже выигрывают какие то челленджеры в своих возрастных группах а в общем рейтинге уже к первым 500 приближаются, казалось бы не так уж и хорошо, но если учесть, что раньше там вообще никого не было далеко за пределами 1000
Re: Теннисистка из Казахстана впервые сыграла в полуфинале...
Отправлено: 26.01.23 - 22:40
Что мне нравится без особого шума выстроена система, начиная с детского спорта.Наверное не все знают в Костанае часто проводятся детские соревнования в теннисном центре. Вот это и есть система эффективного менеджмента, а не так как у А.Мамина в КТЖ, просто отсеял все подразделения не приносящие дохода и показал себя эффективным менеджером.
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