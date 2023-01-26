Отправлено: - 22:14

ACROS:

Наоборот, я думаю что русским спортсменам надо в срочном порядке принимать гражданство других стран что бы иметь возможность

Цитата:Тоже за это, много кто ушел, та же Тутберидзе, убийца спортиков США, уехала в США.Потом те, которые были в тени Загитовой и Медведевой, тоже много.А известных заклюют, типа предатели, может и зотят они, но конфискация имущества, по видимому за это скоро будет..И нам тоже нужны, не верю, что мы способны занимать что то в хоккее, биатлоне, пусть будут лидерами и к тому же наших будут подучивать..