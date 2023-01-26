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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
672
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 22:05
#10546
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:-) Не хотите выглядеть глупо, не смотрите новости на сайтах .ua
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22176
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 22:07
#10547
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Цитата:
Skeptic:
Не хотите выглядеть глупо, не смотрите новости на сайтах .ua

Да вроде как в комсомолке нашел, ладно, потом поищем что то более подходящее..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22176
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 22:09
#10548
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Тебе так хорошо удаётся строить

Так речь о детсадах, не?
Школа это после, после подготовки наци..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1188
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 22:10
#10549
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Цитата:
Филипп Филиппович:
И что там хорошего?)

Так Гитлер социализм строил, пусть национал, но социализм, вам должно было понравиться
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1188
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 22:15
#10550
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А цитата Довлатова. как раз очень хорошо подходит про спецоперацию, это прямо точно сказано
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22176
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 22:23
#10551
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата отличная!
А портрет Путина что ли?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 22:23
#10552
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Цитата:
111:
Так речь о детсадах, не?

Не, о другом немного. ;-) Но это не важно. 8-)
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1110
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 22:28
#10553
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Цитата:
saba:
Так Гитлер социализм строил, пусть национал, но социализм, вам должно было понравиться


Да , не зря его учили ...

С другой стороны, Германия не имела выбора. Как только мы объявили наше желание, наконец, объединить всех германцев в одну Великую Империю и обеспечить для них действительную независимость – другими словами свободу жить своей собственной жизнью – все наши враги сразу поднялись против нас.

И война стала неизбежной, поскольку, если бы мы хотели её избегнуть, то мы должны были бы пожертвовать самыми фундаментальными интересами германского народа.
Как раз, что касается нашего народа, то мы не согласимся на просто некое сходство с настоящей независимостью. Такая ситуация вполне удовлетворяет швейцарцев и шведов, которые всегда готовы подписаться под сомнительными и замысловатыми формулами, при условии, что кое-то перепадёт и в их карманы.
Но такое поведение не достойно амбиций Третьего Рейха. Таким образом, в тот, или иной момент, - МЫ БЫЛИ ПРИГОВОРЕНЫ К ВОЙНЕ.
МЫ ТОЛЬКО СТАРАЛИСЬ ВЫБРАТЬ НАИМЕНЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ МОМЕНТ. И как только это случилось, - о выходе из игры уже не могло быть и речи. Наши враги нацелились не только на учение Национального социализма. Они ненавидят Национальный социализм, потому что именно он воодушевил германскую нацию.
Поэтому они искали методы уничтожения германского народа, о чём не может быть ни малейших сомнений. И поскольку их ненависть оказалась сильнее лицемерия, они не выдержали. Мы можем только выразить благодарность нашим врагам за то, что они так ясно выразили нам свои намерения. На эту всеохватывающую ненависть, мы могли ответить только всеобщей борьбой.
Сражаясь за само наше существование, мы сражались до последнего, и чтобы ни случилось, мы будем сражаться до конца. Германия выйдет из этой войны ещё сильнее, чем когда-либо, а Британия – слабее, чем когда-либо. История показывает, что неудача и несчастье часто были необходимой прелюдией к Великому Возрождению.
Страдания германского народа, – а в этой войне он страдал не сравнимо больше с любыми другими народами, – являются именно той причиной, которая, с позволения Провидения, даст ему подняться ещё выше к окончательной победе.
И если, не смотря на наши жертвы и нашу решительную целеустремлённость, Провидение нас покинет, - это только будет означать, что Судьба подвергает нас великим испытаниям, чтобы дать нам возможность в борьбе защитить наше право на существование.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3740
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 22:38
#10554
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Цитата:
YESNO:


Ясный, Скептик: - вы такие опусы сами пишите ??
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1110
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 22:40
#10555
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Мы не имели другого выбора, мы должны были любой ценой убрать русскую гирьку с европейских весов. У нас была и другая, одинаково серьёзная причина, для наших действий – смертельная угроза, которую СССР представлял для нашего существования.

Потому что было абсолютно ясно, что сегодня или завтра, но СССР будет атаковать нас. Наш единственный шанс разбить СССР - был напасть первыми, потому что пассивно защищаться было абсолютно бесперспективно. Мы не могли дать возможность Красной Армии воспользоваться нашими суперсовременными автобанами для быстрейшего броска своих танков; а наши железные дороги предоставить им для переброски своих частей и снабжения.

Но если бы напали мы, то у нас был шанс разбить Красную Армию на её же поле, в её болотах, на её обширных и грязных пространствах. Однако на цивилизованной территории у нас не было против Красной Армии никаких шансов. Если бы СССР напал на Германию, то мы были бы для них просто трамплином, с которого они бы обрушились на всю Европу и раздавили бы её.

Почему 1941 год? Потому что в виду всё возрастающей силы англо-американского блока, если вообще действовать, мы должны были действовать без промедления. И учите, что Сталин отнюдь не сидел, сложа руки. На два фронта, время работало бы против нас. Поэтому на самом деле вопрос был не: «Почему 22 июня 1941 года?», а «Почему не раньше?» Я должен был атаковать СССР на несколько недель раньше, но эти итальянцы с их идиотской военной компанией в Греции создали нам дополнительные трудности. Для нас главной проблемой было, чтобы как можно дольше удерживать СССР от первого шага, и моим личным кошмаром был страх, что Сталин возьмёт инициативу на себя.

Другой причиной было российское стратегическое сырьё, которое было для нас жизненно необходимым. Несмотря на официальные поставки, СССР постоянно сокращал их и сокращал; и была реальная угроза, что они вообще их могут прекратить.

Если они были не готовы дать необходимое нам добровольно, то у нас не было другого выхода как сами придти и взять – на месте и силой. Я пришёл к решению немедленно после визита Молотова в Берлин, в ноябре; потому что мне стало ясно, что это только вопрос времени, когда Сталин бросит нас и перейдёт на сторону врага (Англии)

Или я должен был бы играть на затягивание времени, чтобы лучше подготовиться?Нет и ещё раз нет! Поступив так, я бы пожертвовал инициативой, и короткая и опасная передышка, которую мы могли бы получить, стоила бы нам очень дорого. В этом случае мы должны были бы уступить советскому шантажу в отношении Финляндии, Румынии, Болгарии и Турции.

Третья Германская Империя – защитник и охранник Европы, и мы не могли пожертвовать этими дружественными нам странами на алтарь еврейского коммунизма. В этом отношении у нас не было никаких вопросов. Такое поведение было бы для нас бесчестным, и мы за это, несомненно, были бы наказаны. Как с моральной, так и стратегической точки зрения это было бы для нас жалкое начало.

Война с СССР, что бы мы не делали, стала неизбежной, и ещё более затягивать, означало бы только одно, что позже мы должны были бы драться в менее благоприятных условиях. Поэтому, после того как Молотов уехал, я принял решение, что я должен свести счёты с СССР, как только позволят погодные условия.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1188
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 22:44
#10556
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Заметьте не я это сказал!
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1110
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 22:47
#10557
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Цитата:
ACROS:
вы такие опусы сами пишите

Это какие?
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