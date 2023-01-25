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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 11:42
Цитата:
к сожалению именно так это и выглядит..
[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 11:44]
saba:
Я не злорадствую.
Я не злорадствую.
к сожалению именно так это и выглядит..
[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 11:44]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 11:57
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
на праздники поехал домой вместе с семьей.
В Эстонии перед Новым годом он посетил встречу с бывшими и действующими футболистами.
Фотографию опубликовал экс-защитник «Торпедо», «Химок» и сборной Эстонии Андрей Степанов.
пьют пиво,улыбаются..
На встрече также были капитан сборной Эстонии Константин Васильев,
форвард Сергей Зенев, тренер Андрес Опер, а также бывшие футболисты –
Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков,
Александр Дмитриев, Игорь Морозов.
Встреча эстонских футболистов с тренером сборной России и «Ростова»
не понравилась объединению эстонских болельщиков MTÜ Jalgpallihaigla.
Карпин и его жена Дарья являются уроженцами эстонского города Нарва.
Семья периодически приезжает в Эстонию.
//"Эстонским языком не владею, говорил только на русском,
и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались.
Ни одного косого взгляда и еще чего-то я на себе не почувствовал.
Уже не говорю про то, что там достаточно много
людей подходили и желали удачи.
Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Все, что раздуто, это чистая политика",
– добавил тренер.///
Премьер Эстонии раскритиковала игроков сборной за ужин с Карпиным.
в тоже же время
///Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства,
– неизбежное условие возвращения мира к нормальной жизни»,
– сказал Delfi президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.///
[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 11:59]
на праздники поехал домой вместе с семьей.
В Эстонии перед Новым годом он посетил встречу с бывшими и действующими футболистами.
Фотографию опубликовал экс-защитник «Торпедо», «Химок» и сборной Эстонии Андрей Степанов.
пьют пиво,улыбаются..
На встрече также были капитан сборной Эстонии Константин Васильев,
форвард Сергей Зенев, тренер Андрес Опер, а также бывшие футболисты –
Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков,
Александр Дмитриев, Игорь Морозов.
Встреча эстонских футболистов с тренером сборной России и «Ростова»
не понравилась объединению эстонских болельщиков MTÜ Jalgpallihaigla.
Карпин и его жена Дарья являются уроженцами эстонского города Нарва.
Семья периодически приезжает в Эстонию.
//"Эстонским языком не владею, говорил только на русском,
и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались.
Ни одного косого взгляда и еще чего-то я на себе не почувствовал.
Уже не говорю про то, что там достаточно много
людей подходили и желали удачи.
Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Все, что раздуто, это чистая политика",
– добавил тренер.///
Премьер Эстонии раскритиковала игроков сборной за ужин с Карпиным.
в тоже же время
///Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства,
– неизбежное условие возвращения мира к нормальной жизни»,
– сказал Delfi президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.///
[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 11:59]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1176
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 12:01
Цитата:
Восприятие у вас странное, ещё раз я болею за ЦСКА московский между прочим и я был бы рад если бы увидел их в еврокубках, и я за то чтобы спорт был отделен от политики, но ситуация в мире, та же самая политика такова, что на сегодняшний день это маловероятно.
И вообще что вы со всеми воюете? К сожалению, наверное Вашему, у людей бывают разные мнения и даже О ужас они иногда его высказывают.
alex_60:
к сожалению именно так это и выглядит..
к сожалению именно так это и выглядит..
Восприятие у вас странное, ещё раз я болею за ЦСКА московский между прочим и я был бы рад если бы увидел их в еврокубках, и я за то чтобы спорт был отделен от политики, но ситуация в мире, та же самая политика такова, что на сегодняшний день это маловероятно.
И вообще что вы со всеми воюете? К сожалению, наверное Вашему, у людей бывают разные мнения и даже О ужас они иногда его высказывают.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 16:06
Цитата:
картинка норм.
[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 16:09]
Козлов я:
картинка норм.
[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 16:09]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3012
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 16:35
Цитата:
Я тоже так думаю. Жаль, кое-кому не понравилось.
alex_60:
картинка норм.
картинка норм.
Я тоже так думаю. Жаль, кое-кому не понравилось.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 16:38
Цитата:
да уж.
Козлов я:
Я тоже так думаю. Жаль, кое-кому не понравилось.
Я тоже так думаю. Жаль, кое-кому не понравилось.
да уж.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.23 - 12:07
Здесь вам не равнина - здесь климат иной.
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом ревет камнепад.
И можно свернуть, обрыв обогнуть,
- Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа.
Кто здесь не бывал, кто не рисковал
- Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.
Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил.
Как Вечным огнем, сверкает днем
Вершина изумрудным льдом,
Которую ты так и не покорил.
И пусть говорят - да, пусть говорят!
Но нет - никто не гибнет зря,
Так - лучше, чем от водки и от простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд,
- Пройдут тобой не пройденый маршрут.
Отвесные стены - а ну, не зевай!
Ты здесь на везение не уповай.
В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала.
Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк,
И молимся, чтобы страховка не подвела.
Мы рубим ступени. Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони - ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим - у которых вершина еще впереди.
1966
вчера Владимиру Высоцкому- 85 лет.
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом ревет камнепад.
И можно свернуть, обрыв обогнуть,
- Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа.
Кто здесь не бывал, кто не рисковал
- Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.
Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил.
Как Вечным огнем, сверкает днем
Вершина изумрудным льдом,
Которую ты так и не покорил.
И пусть говорят - да, пусть говорят!
Но нет - никто не гибнет зря,
Так - лучше, чем от водки и от простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд,
- Пройдут тобой не пройденый маршрут.
Отвесные стены - а ну, не зевай!
Ты здесь на везение не уповай.
В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала.
Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк,
И молимся, чтобы страховка не подвела.
Мы рубим ступени. Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони - ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим - у которых вершина еще впереди.
1966
вчера Владимиру Высоцкому- 85 лет.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1106
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.23 - 14:44
Сказал Господь Бог:
“Вот, человек стал как один из Нас, познав добро и зло. А теперь как бы он не протянул руку и не сорвал еще и [плод] дерева жизни, чтобы съесть [его] и жить вечно!”
И Господь Бог выслал [человека] из сада Эдена — возделывать землю, из которой он был взят.
Изгнал Он человека, а к востоку от сада Эдена поставил керувов с огненным кружащимся мечом — охранять путь к дереву жизни.
«Брейшит» (ашкеназское произношение: Брейшис; др.-евр. בראשית — «В начале») — первая по счету недельная глава Торы, расположенная в начале первой книги с тем же названием.
“Вот, человек стал как один из Нас, познав добро и зло. А теперь как бы он не протянул руку и не сорвал еще и [плод] дерева жизни, чтобы съесть [его] и жить вечно!”
И Господь Бог выслал [человека] из сада Эдена — возделывать землю, из которой он был взят.
Изгнал Он человека, а к востоку от сада Эдена поставил керувов с огненным кружащимся мечом — охранять путь к дереву жизни.
«Брейшит» (ашкеназское произношение: Брейшис; др.-евр. בראשית — «В начале») — первая по счету недельная глава Торы, расположенная в начале первой книги с тем же названием.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.23 - 16:27
ну, что полуфинал.
Рыбакина-Азаренко.
первый сет -7-6
второй сет 5-3
пока все идет очень хорошо.
Рыбакина-Азаренко.
первый сет -7-6
второй сет 5-3
пока все идет очень хорошо.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.23 - 16:29
все.
Рыбакина (Казахстан )в финале австралия оупен.
Рыбакина (Казахстан )в финале австралия оупен.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.23 - 19:06
кто то сопли жует.
но это факт
Казахстан(Россия) и Беларусь в финале.
у мужчин Сербия-Россия была бы вишенкой.
но это факт
Казахстан(Россия) и Беларусь в финале.
у мужчин Сербия-Россия была бы вишенкой.
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