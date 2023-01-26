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≡ Экспозиции музея истории Степного края в Аркалыке планируют обновить в этом году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46047
Экспозиции музея истории Степного края в Аркалыке планируют обновить в этом году
Отправлено: 26.01.23 - 17:57
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На реэкспозицию направят 200,5 млн тенге. Это решение в конце прошлого года одобрили депутаты Костанайского областного маслихата. В феврале намечено провести госзакупки работ, сообщили «НГ» в управлении культуры.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
997
Экспозиции музея истории Степного края в Аркалыке планируют обновить в этом году
Отправлено: 26.01.23 - 17:57
#1
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Да, в Аркалыке хороший музей, шикарная экспозиция, бывал там не раз! Обновление будет на пользу, надеюсь. И персонал отзывчивый, приехали однажды перед закрытием, не отказали, а провели экскурсию даже, хотя нас 4 человека было, за что спасибо большое

[Исправлено: Дантист, 26.01.2023 - 17:59]

[Исправлено: Дантист, 26.01.2023 - 18:00]
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