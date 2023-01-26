Всё и вся мы понимаем, даже поболее чем они: - мне глубоко до этих воюющих как и до украинцев так и до русских: - я и не сильно в это вмешиваюсь: пусть стреляют друг в друга если им это нравиться и пишут что хотят - просто меня задело что Скептик утверждал что в детских садах и школах Казахстана в последние два года тоже ПРЕПОДАЁТСЯ такая же русофобия как и в Украине.
ACROS: нравиться и пишут что хотят - просто меня задело что Скептик утверждал что в детских садах и школах Казахстана в последние два года тоже ПРЕПОДАЁТСЯ такая же русофобия как и в Украине.
Это просто очередная провокация и клевета от него, которая говорится лишь для того, чтобы сеять в Казахстане национальную рознь.. Для того и пишут.. Но у наш Амирка в саду это не чувствует, ходит в казахскую группу и при том, там 7 человек русских.. Там у них нет нацистов и быть не может. Так что в этот бред поверят только такие как Соловьев или Скабеева.. Пусть им отправляет такое, хотя наверно уже отправил..
saba: Скептик ничего не захотел аргументированно объяснить, ограничился перепечаткой статьи из интернета, а вы даже сочувствуете нам которые не понимают столь очевидных для Вас вещей. я уже говорил про степень соответствия и адекватность человеческих потерь за 8 лет на Донбассе и во время проведения СВО. Около 5000 человек за 8 лет и боле 200000 за 11 месяцев , каково размах впечатляет?
Действительно, с каждой конфликтующей стороны по 100000 трудоспособного населения безвозвратно потеряно, раненых 3-4 раза больше, зачастую инвалиды. Потеряли различных специалистов, в перспективе неминуемо будет частичный демографический провал и другие последствия.
До 24 февраля 2022 года, начала горячей стадии войны неоднократно отмечал, что санкций никто отменять и снимать не будет, наоборот с каждым годом будут ужесточать. В настоящее время понятно, что они не на пользу.
На счёт заезженных статей, которые перепечатывают различные квасные ура патриоты. Действительно, часть из них в настоящее время сами им не верят, но методично перепечатывают. Ещё такие большие портянки, зачастую не актуальные.
На мой взгляд, новые реалии наступили, как вы отметили ранее после 24 февраля 2022 года. Эти статьи следует перепечатать, для благих дел. Так на вскидку, затрону актуальные и резонансные вопросы, которые обсуждали на форуме:
- По санкциям лидеры в мире, обошли Иран и Северную Корею. -Вчера отмечали, что РФ в начале войны заморожены более 300 миллиардов долларов США золото-валютных резервов. Ускорился отток капиталов. как внешних, так и внутренних. - Ссылаясь на Центробанк РФ, выше отмечал про профицит на сумму 227,4 миллиарда долларов США. Валюта есть, но приобрести нужные товары, технологий, услуги невозможно. - Потеряли рынок нефти, газа и нефтепродуктов Европы. - Потеряли часть рынка экспорта металлов, леса и угля, процесс продолжается. - Ушли производители, мировые бренды во многих отраслях (автопрома, орг.техники, сотовых телефонов и.т.д.). - Недавно за авиаперевозки отмечали, что запретили взлёт и посадку лайнерам в цивилизованных странах. Соответственно количество путешествующих туристов уменьшилось. - Выше форумчане отметили за изгнание из мирового спорта, в следствия чего у нас и других странах появились новоиспеченные легионеры. - Также, недавно отмечали, что есть вероятность попасть в зависимость от Китая, в экономическом плане.
Пусть квасные ура патриоты не обижаются, никого не хочу переубеждать и навязывать своё мнение и видение. Хорошего настроения, пожалуйста держитесь!
Танки пойдут в кантемировскую танковую дивизию, которую в ноль разбомбили и уничтожили на киевском направлении и потом пополненную на харьковском. Теперь вот там будут такие классные танки.. Сам замминистра обороны встречает их, они так нужны..
La Croix: Благодарные евреи вешают на стены портреты ПутинаКороткая ссылка 104 Оригинал новости ИноТВ:https://russian.rt.com/inotv/2016-08-04/La-Croix-Blagodarnie-evrei-veshayut
Многие евреи говорят, что им никогда не жилось в России так хорошо, как при Владимире Путине..
Придя к власти, российский лидер заручился поддержкой ортодоксальных иудеев в борьбе с олигархами. Вместе с этим консервативное движение «Хабад», воспользовавшись посткоммунистическим хаосом, отправляет своих раввинов в Россию и финансирует возрождение еврейской жизни, говорится в статье.
Движению удается быстро расшириться при поддержке могущественного союзника – Владимира Путина. С момента своего избрания президентом в 2000 году он решает сделать ставку на «Хабад», чтобы одержать победу в борьбе с еврейскими олигархами, констатирует La Croix.
Сегодня лидеры «Хабада» вешают в своих кабинетах портреты Путина, вторят его патриотическим речам и оказывают ему ценную политическую поддержку, отмечает издание.
Многие евреи утверждают, что им никогда так хорошо не жилось, как при «путинском режиме». Известно, что российский лидер поддерживает близкие отношения с еврейским сообществом и однажды даже надел ермолку по случаю встречи с ним.
Однако история иудаизма в России говорит о том, что отношения с властями у евреев всегда развивались циклично: за каждым подъемом неизменно следовали вспышки антисемитизма, напоминает La Croix. Оригинал новости ИноТВ:https://russian.rt.com/inotv/2016-08-04/La-Croix-Blagodarnie-evrei-veshayut
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