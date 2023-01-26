Отправлено: - 15:35

saba:

Скептик ничего не захотел аргументированно объяснить, ограничился перепечаткой статьи из интернета, а вы даже сочувствуете нам которые не понимают столь очевидных для Вас вещей. я уже говорил про степень соответствия и адекватность человеческих потерь за 8 лет на Донбассе и во время проведения СВО. Около 5000 человек за 8 лет и боле 200000 за 11 месяцев , каково размах впечатляет?

Цитата:Действительно, с каждой конфликтующей стороны по 100000 трудоспособного населения безвозвратно потеряно, раненых 3-4 раза больше, зачастую инвалиды. Потеряли различных специалистов, в перспективе неминуемо будет частичный демографический провал и другие последствия.До 24 февраля 2022 года, начала горячей стадии войны неоднократно отмечал, что санкций никто отменять и снимать не будет, наоборот с каждым годом будут ужесточать. В настоящее время понятно, что они не на пользу.На счёт заезженных статей, которые перепечатывают различные квасные ура патриоты. Действительно, часть из них в настоящее время сами им не верят, но методично перепечатывают. Ещё такие большие портянки, зачастую не актуальные.На мой взгляд, новые реалии наступили, как вы отметили ранее после 24 февраля 2022 года. Эти статьи следует перепечатать, для благих дел. Так на вскидку, затрону актуальные и резонансные вопросы, которые обсуждали на форуме:- По санкциям лидеры в мире, обошли Иран и Северную Корею.-Вчера отмечали, что РФ в начале войны заморожены более 300 миллиардов долларов США золото-валютных резервов. Ускорился отток капиталов. как внешних, так и внутренних.- Ссылаясь на Центробанк РФ, выше отмечал про профицит на сумму 227,4 миллиарда долларов США. Валюта есть, но приобрести нужные товары, технологий, услуги невозможно.- Потеряли рынок нефти, газа и нефтепродуктов Европы.- Потеряли часть рынка экспорта металлов, леса и угля, процесс продолжается.- Ушли производители, мировые бренды во многих отраслях (автопрома, орг.техники, сотовых телефонов и.т.д.).- Недавно за авиаперевозки отмечали, что запретили взлёт и посадку лайнерам в цивилизованных странах. Соответственно количество путешествующих туристов уменьшилось.- Выше форумчане отметили за изгнание из мирового спорта, в следствия чего у нас и других странах появились новоиспеченные легионеры.- Также, недавно отмечали, что есть вероятность попасть в зависимость от Китая, в экономическом плане.Пусть квасные ура патриоты не обижаются, никого не хочу переубеждать и навязывать своё мнение и видение.Хорошего настроения, пожалуйста держитесь!