Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 12:07

Здесь вам не равнина - здесь климат иной.

Идут лавины одна за одной,

И здесь за камнепадом ревет камнепад.

И можно свернуть, обрыв обогнуть,

- Но мы выбираем трудный путь,

Опасный, как военная тропа.



Кто здесь не бывал, кто не рисковал

- Тот сам себя не испытал,

Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.

Внизу не встретишь, как не тянись,

За всю свою счастливую жизнь

Десятой доли таких красот и чудес.



Нет алых роз и траурных лент,

И не похож на монумент

Тот камень, что покой тебе подарил.

Как Вечным огнем, сверкает днем

Вершина изумрудным льдом,

Которую ты так и не покорил.



И пусть говорят - да, пусть говорят!

Но нет - никто не гибнет зря,

Так - лучше, чем от водки и от простуд.

Другие придут, сменив уют

На риск и непомерный труд,

- Пройдут тобой не пройденый маршрут.



Отвесные стены - а ну, не зевай!

Ты здесь на везение не уповай.

В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала.

Надеемся только на крепость рук,

На руки друга и вбитый крюк,

И молимся, чтобы страховка не подвела.



Мы рубим ступени. Ни шагу назад!

И от напряженья колени дрожат,

И сердце готово к вершине бежать из груди.

Весь мир на ладони - ты счастлив и нем

И только немного завидуешь тем,

Другим - у которых вершина еще впереди.

1966



вчера Владимиру Высоцкому- 85 лет.