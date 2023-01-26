Отправлено: - 15:11

alex_60:

почему тогда выше там же 10503. Филипп Филиповича обошелся без такого же внимания с вашей стороны?

alex_60:

да и вообще все посты где оскорбительные эпитеты?

Козлов я:

Тогда,с удалением картинки про Зеленского, это уже проукраинское лоббирование на форуме от администрации сайта.

alex_60:

"бункерный" например- это у них имя президента России.

Цитата:Жалобы на удаление не было. Я не модерирую, только смотрю на жалобы. Сейчас посмотрел и восстановил комментарий, удалив цитирование из уже закрытого комментария другого пользователя. Цитата:Если оскорбление в адрес конкретного пользователя сайта - жалуйтесь. Проверю.Цитата:Картинка с оскорблением официально избранного президента страны. Удалили правильно. Если были такие же картинки с оскорблением президента РФ - присылайте ссылки.Цитата:В правилах прописана ответственность за искажение фамилий первых лиц государства. В указанном вами примере фамилии нет. Его изображения для идентификации личности, видимо, в посте тоже не было.