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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18928
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 13:49
#5091
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Цитата:
Козлов я:
Ведь сколько Путина ни поливали некоторые грязью, администрация ничего такого не делала.


да, абсолютно ничего.
не делала.
самое мягкое -"бункерный" например- это у них имя президента России.

[Исправлено: alex_60, 26.01.2023 - 13:50]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18928
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 14:14
#5092
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Цитата:
ACROS:
Почему удалили мой комент. под № 10505 в ветке- " Всякая всячина..."


у вас там же пост 10488 также удален.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22162
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 14:40
#5093
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Цитата:
Козлов я:
Он там хозяин. Или модеры все-таки влезают туда? Потому что меня тоже удалили, но я не стал на него обижаться, слишком разные у нас взгляды на политику.

Мне абсолютно без разницы те, у кого отличные от моей позиции взгляды на международную политику, но мне как то не по себе, почему на меня открыто получается клевещут и уже в который раз, не убедившись в своих словах и редакция это как то прощает так сказать..
Просьба, сперва проверить факты и уже потом поливать грязью, либо жаловаться.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1553
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 15:11
#5094
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Цитата:
alex_60:
почему тогда выше там же 10503. Филипп Филиповича обошелся без такого же внимания с вашей стороны?

Жалобы на удаление не было. Я не модерирую, только смотрю на жалобы. Сейчас посмотрел и восстановил комментарий, удалив цитирование из уже закрытого комментария другого пользователя. Цитата:
alex_60:
да и вообще все посты где оскорбительные эпитеты?

Если оскорбление в адрес конкретного пользователя сайта - жалуйтесь. Проверю.
Цитата:
Козлов я:
Тогда,с удалением картинки про Зеленского, это уже проукраинское лоббирование на форуме от администрации сайта.

Картинка с оскорблением официально избранного президента страны. Удалили правильно. Если были такие же картинки с оскорблением президента РФ - присылайте ссылки.
Цитата:
alex_60:
"бункерный" например- это у них имя президента России.

В правилах прописана ответственность за искажение фамилий первых лиц государства. В указанном вами примере фамилии нет. Его изображения для идентификации личности, видимо, в посте тоже не было.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3012
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 15:53
#5095
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Картинка с оскорблением официально избранного президента

Т.е. вы хотите сказать, что картинки с оскорблениями президента удаляются, а словесные оскорбления разрешаются?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22162
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 16:01
#5096
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Цитата:
Козлов я:
, а словесные оскорбления разрешаются?

Еще одно замечание.
Вы в Эклектике и во Флуде, не называя моего имени, постоянно типа меня оскорбляете, стараетесь чем то задеть, говорите в третьем или каком то там лице, обо мне.
Но никто вас не удаляет.
Почему тогда такие обиды от вас на слово Бункерный?
С чего вы взяли что это ваш президент?
Вы поступаете ровно так же и постоянно, в течении уже нескольких лет и ведь ничего, не жалуетесь же сами на себя?
Я написал лишь раза три, это в своей ветке и уже какая то Истерия началась..
И да, что не обращаешь на меня внимание, в корне неверно, ибо про меня бы там в тех ветках не разводили грязь.
Которую можно оставить при себе.
Обливать ею можно сколько угодно, но думаю качественных результатов она не принесет.
Стоит ли?

[Исправлено: 111, 26.01.2023 - 16:04]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3012
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 16:13
#5097
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Цитата:
111:

Раз вы обращаетесь по моей ссылке, значит мне и отвечать.
1) Вы не администратор, чтобы делать мне замечания.
2) Я никогда вас не оскорблял лично, если такое найдете, покажите это мне.
3) Где я обиделся на слово БУНКЕРНЫЙ?
4) Где я говорил, что это МОЙ президент? Прошу свои фантазии и домыслы сюда не приплетать.
5) Я не могу ПОСТОЯННО, В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ вас оскорблять,т.к. принципиально не вмешиваюсь в различного рода дискуссии, а показываю свое отношение к сказанному картинками.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1553
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 16:19
#5098
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Цитата:
Козлов я:
Т.е. вы хотите сказать, что картинки с оскорблениями президента удаляются, а словесные оскорбления разрешаются?

Я отвечал на ваш вопрос про картинку.
Оскорбления и обвинения словесные тоже удаляются, если в посте конкретно указано, кому они адресованы.
Но если пользователь высказывает свое мнение, приводит аргументы по поводу конкретных поступков глав государств и при этом не использует оскорбления, такие комментарии удаляться не будут.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1553
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 16:21
#5099
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Цитата:
111:
Еще одно замечание.

Цитата:
Козлов я:
Раз вы обращаетесь по моей ссылке, значит мне и отвечать.


Пожалуйста, выясняйте отношения в личной переписке. Но не в этой ветке.
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