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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 701 из 701«1...699700701
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 01:25
#10501
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Острова Кайман — процветающий офшорный финансовый центр. Там зарегистрировано около 100 тыс. компаний[9], в том числе почти 500 банков, 800 страховых обществ, 5 тыс. паевых фондов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1367
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 01:28
#10502
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Цитата:
Гога:
но острова ? У них ВВП около 2 млрд.

Сам удивлён, как в список попали. Может с офшорами связано?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
218
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 02:06
#10503
Комментарий удален модератором.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3734
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 08:52
#10504
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Цитата:
Гога:
Не любят власть России


Согласен: - но, рикошетом и по простым граждан - тому примеры- спортсмены, туристы, артисты, предприниматели.
99% простых граждан России - ПРОТИВ войны развязанной Путиным, но бояться репрессии и преследовании за высказывании против войны или СВО.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3734
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 08:59
#10505
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Сам вопрос, откуда он появился


Мне он сто лет сдался- давайте по существу, в сторону не уходите, вопрос Секптику по другому был поставлен.

Цитата:
Филипп Филиппович:
тебе


С каких это пор мы на ты ??

Цитата:
Филипп Филиппович:
ты


То же самое.
И давайте по существу вопроса , а не так: - в своей привычной манере без аргументов "..кто не с нами, тот враг..."

[Исправлено: ACROS, 26.01.2023 - 11:06]

[Исправлено: Тимур Гафуров, 26.01.2023 - 13:01]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3747
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 09:55
#10506
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Цитата:
Kairat stayer:
В прошлом году, вожди племён участвовали в работе форума. Походу, великие соседи, в Африку окна прорубают. Что эти вожди могут дать-копья, стрелы, луки. Хотя, их алмазы и бриллианты можно стырить, путём обмана, воспользовавшись наивностью и простотой последних.


Цитата:
Эл-починно:
Ну чего уж так утрировать. В Африке много потенциала. В том числе и газ и нефть. Германия планирует газовые проекты в Африке, для отказа от Российского газа Да и не только, тот же водород или солнечная эл. энергия, тоже в планах.


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 11:16
#10507
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Цитата:
ACROS:
99% простых граждан России - ПРОТИВ

---А 99% простых граждан Запада ---вообще пофиг , что там происходит . ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 11:19
#10508
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Цитата:
Эл-починно:
Может с офшорами связано?

--------Конечно .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1174
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 14:01
#10509
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Цитата:
Эл-починно:
. А Россия не захотела ждать 1941-го года.

И решила сама его устроить для Украины? я кстати до сих пор смотрю российскую пропаганду. Соловьева правда не выдерживаю, но Норкина смотрю, даже там признали, что националистов в правительстве Украины нет, да они используют их в своих целях( это цитата).
Скептик ничего не захотел аргументированно объяснить, ограничился перепечаткой статьи из интернета, а вы даже сочувствуете нам которые не понимают столь очевидных для Вас вещей. я уже говорил про степень соответствия и адекватность человеческих потерь за 8 лет на Донбассе и во время проведения СВО. Около 5000 человек за 8 лет и боле 200000 за 11 месяцев , каково размах впечатляет?
Про Казахстан. Вы судите о том, что происходит у нас, как и в Украине сидя за компьютером по интернету. А я Вам скажу такую крамольную вещь , что языковые патрули вызвали ажиотаж в сети, но здесь мы их в глаза не видели. Точно так же и про Украину. Вы так убеждены , что там одни нацисты, а сами там не были и судите их по телеграмм каналам, причём не сомневаюсь директ всегда Вам подсовывает только ту информацию, которая подтверждает уже сложившееся у Вас мнение.
Моя собственная убежденность в том, что вольно или невольно, но г-н Путин повторяет действия Гитлера перед первой мировой войной, возможно у военных диктаторов просто нет иного пути. Чего стоит оправдание вторжения в Судеты и аншлюс Австрии один в один про Донбасс и присоединение новых территорий к России. Ну ещё если вспомнить слова Геббельса про весь мир против нас?
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