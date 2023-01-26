Согласен: - но, рикошетом и по простым граждан - тому примеры- спортсмены, туристы, артисты, предприниматели. 99% простых граждан России - ПРОТИВ войны развязанной Путиным, но бояться репрессии и преследовании за высказывании против войны или СВО.
Kairat stayer: В прошлом году, вожди племён участвовали в работе форума. Походу, великие соседи, в Африку окна прорубают. Что эти вожди могут дать-копья, стрелы, луки. Хотя, их алмазы и бриллианты можно стырить, путём обмана, воспользовавшись наивностью и простотой последних.
Цитата:
Эл-починно: Ну чего уж так утрировать. В Африке много потенциала. В том числе и газ и нефть. Германия планирует газовые проекты в Африке, для отказа от Российского газа Да и не только, тот же водород или солнечная эл. энергия, тоже в планах.
Эл-починно: . А Россия не захотела ждать 1941-го года.
И решила сама его устроить для Украины? я кстати до сих пор смотрю российскую пропаганду. Соловьева правда не выдерживаю, но Норкина смотрю, даже там признали, что националистов в правительстве Украины нет, да они используют их в своих целях( это цитата). Скептик ничего не захотел аргументированно объяснить, ограничился перепечаткой статьи из интернета, а вы даже сочувствуете нам которые не понимают столь очевидных для Вас вещей. я уже говорил про степень соответствия и адекватность человеческих потерь за 8 лет на Донбассе и во время проведения СВО. Около 5000 человек за 8 лет и боле 200000 за 11 месяцев , каково размах впечатляет? Про Казахстан. Вы судите о том, что происходит у нас, как и в Украине сидя за компьютером по интернету. А я Вам скажу такую крамольную вещь , что языковые патрули вызвали ажиотаж в сети, но здесь мы их в глаза не видели. Точно так же и про Украину. Вы так убеждены , что там одни нацисты, а сами там не были и судите их по телеграмм каналам, причём не сомневаюсь директ всегда Вам подсовывает только ту информацию, которая подтверждает уже сложившееся у Вас мнение. Моя собственная убежденность в том, что вольно или невольно, но г-н Путин повторяет действия Гитлера перед первой мировой войной, возможно у военных диктаторов просто нет иного пути. Чего стоит оправдание вторжения в Судеты и аншлюс Австрии один в один про Донбасс и присоединение новых территорий к России. Ну ещё если вспомнить слова Геббельса про весь мир против нас?
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