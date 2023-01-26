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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 701 из 701«1...699700701
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7190
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 01:25
#10501
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Острова Кайман — процветающий офшорный финансовый центр. Там зарегистрировано около 100 тыс. компаний[9], в том числе почти 500 банков, 800 страховых обществ, 5 тыс. паевых фондов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1367
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 01:28
#10502
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Цитата:
Гога:
но острова ? У них ВВП около 2 млрд.

Сам удивлён, как в список попали. Может с офшорами связано?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
218
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 02:06
#10503
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Цитата:
ACROS: факты бандеровской пропаганды... ??-//последние пару лет, к сожалению, наблюдается и в Казахстане…//

Бандера, по вашему, преступник? Или герой?
Сам вопрос, откуда он появился, если бандеровской пропаганды -нет?
Если Бандера преступник, то в чем сомнение, что на Украине,где его считают героем, процветает радикальный национализм? А в Казахстане, его считают героем или нет?
Если в Казахстане, одна нация указывает другой, что ей делать и как поступать, это что, по вашему, дружеская услуга или процветающий национализм?
Цитата:
ACROS:
Но, это же их страна: - кому какое дело- пусть хоть перетрахаються, перегеноцидяться все украинцы между собой- русским какая хер разница ??

А тебе до них?
Твоё дело, следить сколько соляры залили в трактор, и кому продать убранный урожай!)
Цитата:
ACROS:
Вот итог путинской войнушки и плюс сотни тысяч убитых русских парней за чужую территорию.

В своей стране, ты что решаешь? Можешь остановить? Повлиять или решить вопрос? (Я сейчас не за вопрос с налоговой или с акиматом, если что!).
Как гражданин своей страны, скажи, если знаешь как президенту и правительству поступить. А если не можешь,сиди ровно, на попе, не создавай ветер.
Велели тебе ненавидеть, так какая разница, какие причины? Одной больше, одной меньше, главное-цель! А причины найдутся.)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3731
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 08:52
#10504
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Цитата:
Гога:
Не любят власть России


Согласен: - но, рикошетом и по простым граждан - тому примеры- спортсмены, туристы, артисты, предприниматели.
99% простых граждан России - ПРОТИВ войны развязанной Путиным, но бояться репрессии и преследовании за высказывании против войны или СВО.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3731
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 08:59
#10505
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Сам вопрос, откуда он появился


Мне он сто лет сдался- давайте по существу, в сторону не уходите, вопрос Секптику по другому был поставлен.

Цитата:
Филипп Филиппович:
тебе


С каких это пор мы на ты ??

Цитата:
Филипп Филиппович:
ты


То же самое.
И давайте по существу вопроса , а не так: - в своей привычной по быдловски-хамовито и без аргументов - "..кто не с нами, тот враг..."
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3747
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 09:55
#10506
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Цитата:
Kairat stayer:
В прошлом году, вожди племён участвовали в работе форума. Походу, великие соседи, в Африку окна прорубают. Что эти вожди могут дать-копья, стрелы, луки. Хотя, их алмазы и бриллианты можно стырить, путём обмана, воспользовавшись наивностью и простотой последних.


Цитата:
Эл-починно:
Ну чего уж так утрировать. В Африке много потенциала. В том числе и газ и нефть. Германия планирует газовые проекты в Африке, для отказа от Российского газа Да и не только, тот же водород или солнечная эл. энергия, тоже в планах.


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