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ACROS: факты бандеровской пропаганды... ??-//последние пару лет, к сожалению, наблюдается и в Казахстане…//

ACROS:

Но, это же их страна: - кому какое дело- пусть хоть перетрахаються, перегеноцидяться все украинцы между собой- русским какая хер разница ??

ACROS:

Вот итог путинской войнушки и плюс сотни тысяч убитых русских парней за чужую территорию.

Цитата:Бандера, по вашему, преступник? Или герой?Сам вопрос, откуда он появился, если бандеровской пропаганды -нет?Если Бандера преступник, то в чем сомнение, что на Украине,где его считают героем, процветает радикальный национализм? А в Казахстане, его считают героем или нет?Если в Казахстане, одна нация указывает другой, что ей делать и как поступать, это что, по вашему, дружеская услуга или процветающий национализм?Цитата:А тебе до них?Твоё дело, следить сколько соляры залили в трактор, и кому продать убранный урожай!)Цитата:В своей стране, ты что решаешь? Можешь остановить? Повлиять или решить вопрос? (Я сейчас не за вопрос с налоговой или с акиматом, если что!).Как гражданин своей страны, скажи, если знаешь как президенту и правительству поступить. А если не можешь,сиди ровно, на попе, не создавай ветер.Велели тебе ненавидеть, так какая разница, какие причины? Одной больше, одной меньше, главное-цель! А причины найдутся.)