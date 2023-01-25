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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 700 из 701«1...698699700701»
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1367
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 22:22
#10486
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Цитата:
ACROS:
Прочитал: но, это же ихние дела, ихние девочки и мальчики

До поры до времени, пока не начинается геноцид.
Цитата:
ACROS:
где он подчёркивает что такое наблюдается и в казахстанских детских садах и школах.

До этого может ещё не дошли, но языковые патрули говорят сами за себя. В НГ была статья про Докторшу из Качар вроде, это тоже не единичные случаи, Vit описывал нечто подобное в городе на Каспии (если память не изменяет. Но русофобия есть, её отрицать нельзя. Но пока власти с правительством реагируют на такие инциденты. Не давая им развития. А вот в Незалежной всё с точностью до наоборот.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1102
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 23:25
#10487
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Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3729
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 23:39
#10488
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Цитата:
Эл-починно:
До поры до времени


Но, это же их страна: - кому какое дело- пусть хоть перетрахаються, перегеноцидяться все украинцы между собой- русским какая хер разница ??
Демилитаризация - итог:-теперь ВСУ - самая мощная и боеспособная армия в Европе.
Денационализация - итог:-теперь русских не любят не только в Украине, но и в Европе.
Вот итог путинской войнушки и плюс сотни тысяч убитых русских парней за чужую территорию.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1367
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 00:15
#10489
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Цитата:
ACROS:
Но, это же их страна: - кому какое дело- пусть хоть перетрахаються, перегеноцидяться все украинцы между собой- русским какая хер разница ??

Ну вам разницы нет, уже успех пропаганды. А Россия не захотела ждать 1941-го года. Выше Скептик хорошо, понятно и доходчиво всё уже отписал. Если кому не понятно - сочувствую.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1367
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 00:20
#10490
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Вчера, 24 января, Михаил Подоляк предсказал удары по крупным российским городам. «Внутренняя эскалация войны в РФ неизбежна. Будут наноситься удары по разным целям. В том числе ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т. д.», — сказал он в интервью журналисту Майклу Наки (признан иностранным агентом). Подоляк назвал удары «внутренней проблемой Российской Федерации» и не уточнил, кто их может нанести.
На что был ответ Пескова -
Песков: слова Подоляка об ударах по Москве и Екатеринбургу подчеркивают правильность избранного Россией пути.
подробнее тут.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1102
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 00:35
#10491
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Цитата:
Эл-починно:
Ну вам разницы нет, уже успех пропаганды

Тогда объясните пожалуйста почему продолжают хранить деньги из российского бюджета в американских облигациях.? Т.е продолжают вливания? Ааа такой хитрый план. С Америкой и с $ борьба такая.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1367
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 00:45
#10492
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Цитата:
YESNO:
Тогда объясните пожалуйста почему продолжают хранить деньги из российского бюджета в американских облигациях.?

Я вам больше скажу -
//Россия в мае 2022 года нарастила объем вложений в государственные ценные бумаги США до $2,004 млрд, следует из отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций составила $3 млн, краткосрочных — $2,001 млрд. Топ-3 крупнейших держателей госбумаг США не изменился: в него вошли Япония ($1,212 трлн), Китай ($980 млрд) и Великобритания ($634 млрд). На четвертом месте — Швейцария ($294 млрд), на пятом — Каймановы острова ($293 млрд). Российские вложения в гособлигации США достигали пика ($176,3 млрд) в октябре 2010 года. Объем вложений стал снижаться в апреле 2018-го на фоне очередного раунда санкций. В январе 2022 года вложения России в госбумаги США увеличились до $4,5 млрд, после чего они снова перешли к падению.//
А вот истинные цели, мне не известны. Надеюсь проясниться всё когда нибудь. 8-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1102
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 01:00
#10493
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Цитата:
Эл-починно:
Я вам больше скажу

Я ещё больше))))
Недавно же скидывал

В октябре 2022 года этот показатель составлял $2,034 млрд ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в ноябре прошлого года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $2,092 млрд. Это следует из опубликованных в среду документов Минфина США. В октябре этот показатель равнялся $2,034 млрд, в сентябре - $2,015 млрд, в целом на уровне чуть выше $2 млрд он держится с марта. В феврале объем вложений РФ в госбумаги США составлял $3,753 млрд.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7190
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 01:04
#10494
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Цитата:
ACROS:
итог:-теперь русских не любят не только в Украине, но и в Европе.

---Не совсем согласен с вами . Не любят власть России . Ещё в который раз повторю - надо различать власть и народ .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1367
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 01:05
#10495
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Цитата:
YESNO:
Недавно же скидывал

Ну пропустил, как то :lol: Может объясните секрет ларчика? Ну как вы видите. Я пока только спекулировать могу, на эту тему.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7190
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1102
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 01:07
#10497
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Кстати аммиакопровод Тольятти – Одесса заработал? Кто в курсе.

В случае если администрация Байдена решит получить что-то от России в обмен на поставки аммиака, Киев легко «продавят» на возобновление экспорта

[Исправлено: YESNO, 26.01.2023 - 01:09]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7190
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 01:08
#10498
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---Там , выше , как Главный тренер России по футболу отдыхал в Эстонии .-----«Первая реакция на комментарии эстонских чиновников – непонимание. Непонимание, что происходит сейчас в нашем мире. Могу, наверное, успокоить кого‑то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема. Все, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в Эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно. Эстонским языком не владею, говорил только на русском, и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались. Ни одного косого взгляда и еще чего‑то я на себе не почувствовал. Уже не говорю про то, что там достаточно много людей подходили и желали удачи. Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Все, что раздуто, это чистая политика», – сказал Валерий Георгиевич в эфире телеканала Матч ТВ.

[Исправлено: Гога, 25.01.2023 - 22:12]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7190
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 01:17
#10499
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Цитата:
Эл-починно:
А вот истинные цели, мне не известны. Надеюсь проясниться всё когда нибудь.

---Вопрос интересный , но никогда не узнаем .Это раньше было - **Народ и партия - едины** .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7190
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.01.23 - 01:21
#10500
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Цитата:
Эл-починно:
на пятом — Каймановы острова ($293 млрд).

----Япония , Китай ясно , но острова ? У них ВВП около 2 млрд.
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