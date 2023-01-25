Отправлено: - 22:22

ACROS:

Прочитал: но, это же ихние дела, ихние девочки и мальчики

ACROS:

где он подчёркивает что такое наблюдается и в казахстанских детских садах и школах.

Цитата:До поры до времени, пока не начинается геноцид.Цитата:До этого может ещё не дошли, но языковые патрули говорят сами за себя. В НГ была статья про Докторшу из Качар вроде, это тоже не единичные случаи, Vit описывал нечто подобное в городе на Каспии (если память не изменяет. Но русофобия есть, её отрицать нельзя. Но пока власти с правительством реагируют на такие инциденты. Не давая им развития. А вот в Незалежной всё с точностью до наоборот.