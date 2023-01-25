Re: Как и где теперь нужно платить за газ жителям Костаная?

Отправлено: - 17:16

Хамское отношение к клиентам с их рук кормящимися.

Этому КазТрансГазКаймаку можно же написать, типа: "...уважаемые клиенты, в связи с тем то и тем то, просим вас пройти туда или сюда и оплатить там или тут..."- они то живут благодаря тому что есть клиенты.



Если у меня по работе бывает сбой, то я в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке звоню заранее партнёру и предупреждаю, что я виноват, но можно сделать так то.