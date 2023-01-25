ACROS: Прочитал: но, это же ихние дела, ихние девочки и мальчики
До поры до времени, пока не начинается геноцид. Цитата:
ACROS: где он подчёркивает что такое наблюдается и в казахстанских детских садах и школах.
До этого может ещё не дошли, но языковые патрули говорят сами за себя. В НГ была статья про Докторшу из Качар вроде, это тоже не единичные случаи, Vit описывал нечто подобное в городе на Каспии (если память не изменяет. Но русофобия есть, её отрицать нельзя. Но пока власти с правительством реагируют на такие инциденты. Не давая им развития. А вот в Незалежной всё с точностью до наоборот.
Но, это же их страна: - кому какое дело- пусть хоть перетрахаються, перегеноцидяться все украинцы между собой- русским какая хер разница ?? Демилитаризация - итог:-теперь ВСУ - самая мощная и боеспособная армия в Европе. Денационализация - итог:-теперь русских не любят не только в Украине, но и в Европе. Вот итог путинской войнушки и плюс сотни тысяч убитых русских парней за чужую территорию.
Вчера, 24 января, Михаил Подоляк предсказал удары по крупным российским городам. «Внутренняя эскалация войны в РФ неизбежна. Будут наноситься удары по разным целям. В том числе ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т. д.», — сказал он в интервью журналисту Майклу Наки (признан иностранным агентом). Подоляк назвал удары «внутренней проблемой Российской Федерации» и не уточнил, кто их может нанести. На что был ответ Пескова - Песков: слова Подоляка об ударах по Москве и Екатеринбургу подчеркивают правильность избранного Россией пути. подробнее тут.
YESNO: Тогда объясните пожалуйста почему продолжают хранить деньги из российского бюджета в американских облигациях.?
Я вам больше скажу - //Россия в мае 2022 года нарастила объем вложений в государственные ценные бумаги США до $2,004 млрд, следует из отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций составила $3 млн, краткосрочных — $2,001 млрд. Топ-3 крупнейших держателей госбумаг США не изменился: в него вошли Япония ($1,212 трлн), Китай ($980 млрд) и Великобритания ($634 млрд). На четвертом месте — Швейцария ($294 млрд), на пятом — Каймановы острова ($293 млрд). Российские вложения в гособлигации США достигали пика ($176,3 млрд) в октябре 2010 года. Объем вложений стал снижаться в апреле 2018-го на фоне очередного раунда санкций. В январе 2022 года вложения России в госбумаги США увеличились до $4,5 млрд, после чего они снова перешли к падению.// А вот истинные цели, мне не известны. Надеюсь проясниться всё когда нибудь.
В октябре 2022 года этот показатель составлял $2,034 млрд ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в ноябре прошлого года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $2,092 млрд. Это следует из опубликованных в среду документов Минфина США. В октябре этот показатель равнялся $2,034 млрд, в сентябре - $2,015 млрд, в целом на уровне чуть выше $2 млрд он держится с марта. В феврале объем вложений РФ в госбумаги США составлял $3,753 млрд.
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